Trump viaja al Reino Unido para una inédita segunda visita de Estado

Alfombra roja para Donald Trump: el Reino Unido desplegará el miércoles y el jueves toda su pompa real para cortar a quien se convertirá en el primer presidente estadounidense en recibir los honores de una segunda visita de Estado.

La primera, durante la cual fue recibida por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham, datos de 2019, durante el primer mandato de Trump.

Desde un sobrevuelo y un paseo en carruaje con el rey Carlos III hasta un gran banquete de Estado en el histórico Castillo de Windsor, el Reino Unido tirará la casa por la ventana para halagar a Trump, quien siempre ha estado fascinado con la monarquía.

El objetivo parece ser mantener al primer ministro Keir Starmer en buenos términos con Trump cuando se reúnen en la residencia campestre del líder británico para conversaciones sobre comercio, aranceles y la guerra en Ucrania.

El programa previsto supone mantener a Trump lejos de las multitudes y los manifestantes: toda la agenda tendrá lugar fuera de Londres, donde se espera una gran manifestación contra el republicano de 79 años.

El líder laborista Starmer no es un compañero natural para el incendiario de derecha Trump, pero ha trabajado duro para ganárselo desde que el multimillonario regresó a la Casa Blanca en enero.

«Esto es realmente especial, nunca ha sucedido antes, es sin precedentes», dijo Starmer mientras entregaba personalmente una carta del rey a Trump en la Oficina Oval en febrero invitándolo a la visita de Estado.

– Esplendor real –

El multimillonario republicano —de madre escocesa— ha expresado repetidamente su agradecimiento por su anterior visita de Estado.

La próxima, ahora que Trump ha revolucionado el orden internacional desde su regreso al poder, es crucial para el Reino Unido, que mantiene un fuerte vínculo por su famosa «relación especial» con Washington.

El heredero al trono, el príncipe Guillermo y la princesa Catalina, comenzarán la visita con un alto nivel de glamour, dando la bienvenida a Trump y su esposa Melania en Windsor el miércoles.

El rey Carlos III y la reina Camila luego agasajarán a los Trump con una procesión real en carruaje, una ceremonia militar y un sobrevuelo de jets de combate durante el día, culminando con un banquete de Estado por la noche. Trump también hará una visita privada a la tumba de la reina Isabel II, quien murió en septiembre de 2022.

El jueves, la política será el tema central. Starmer intentará aprovechar el hecho de que el Reino Unido fue uno de los primeros países en firmar un acuerdo comercial con Washington, lo que le evitó los peores impuestos arancelarios por Trump.

Trump, acompañado por una delegación de líderes empresariales estadounidenses, se dirigirá al retiro campestre Checkers de Starmer, donde se espera que firmen lo que los funcionarios británicos llaman «una asociación tecnológica líder en el mundo» y «un importante acuerdo de energía nuclear civil».

Ucrania también será un tema clave. Starmer es uno de los numerosos líderes europeos que han estado persuadiendo a Trump para que siga apoyando a Kiev a pesar de un aparente giro del republicano hacia el presidente ruso Vladimir Putin.

– Melania y Catalina –

La primera dama Melania Trump, quien rara vez aparece en público, tendrá su propio programa el jueves.

Melania recorrerá la Casa de Muñecas de la Reina María en Windsor con Camilla y participará en un evento educativo con Catalina, quien ha retomado sus actividades oficiales de manera progresiva después de luchar contra el cáncer.

Sin embargo, ya pesar del fasto, las tensiones estarán al acecho.

La Casa Blanca dijo que Trump plantearía «la importancia de que el primer ministro proteja la libertad de expresión en el Reino Unido», un tema central que el antiguo aliado de Trump, Elon Musk, abordó en un discurso en un mitín de extrema derecha en Gran Bretaña el fin de semana.

Otro punto incómodo es el escándalo del fallecido Jeffrey Epstein, que está acosando a Trump en su país.

La semana pasada, Starmer se vio obligado a despedir a Peter Mandelson, el embajador británico en Washington, debido a su amistad con el delincuente sexual.