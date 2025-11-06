Trump tiene otras opciones arancelarias si la Corte Suprema anula sus impuestos a las importaciones mundiales

El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos quedará “indefenso” y posiblemente “reducido a un estatus casi de Tercer Mundo” si la Corte Suprema anula los aranceles que impuso este año a casi todos los países del mundo.

Durante los alegatos orales del miércoles, los magistrados se mostraron escépticos ante sus amplias afirmaciones de autoridad para imponer aranceles a su antojo.

Lo cierto es que Trump aún tendrá muchas opciones para seguir imponiendo aranceles agresivos a las importaciones, incluso si el tribunal falla en su contra. Puede volver a utilizar las facultades arancelarias que empleó durante su primer mandato y recurrir a otras, incluida una que data de la Gran Depresión.

“Es difícil vislumbrar una solución para eliminar los aranceles”, afirmó Kathleen Claussen, profesora de derecho comercial de la Universidad de Georgetown. “Estoy bastante convencida de que podría reconstruir el panorama arancelario actual utilizando otras facultades”.

En la audiencia del miércoles, el abogado Neal Katyal, representante de pequeñas empresas que demandan la anulación de los aranceles, argumentó que Trump no necesitaba la autoridad ilimitada que alegaba tener para imponer aranceles amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. Esto se debe a que el Congreso delegó la facultad arancelaria a la Casa Blanca en varias otras leyes, aunque limitó cuidadosamente las formas en que el presidente podía ejercer dicha autoridad.

Los aranceles se han convertido en una piedra angular de la política exterior de Trump en su segundo mandato, con aranceles “recíprocos” de dos dígitos impuestos a la mayoría de los países, que ha justificado declarando los déficits comerciales de larga data de Estados Unidos como una emergencia nacional.

El arancel promedio de Estados Unidos ha pasado del 2,5% cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero al 17,9%, el más alto desde 1934, según cálculos del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale.

El presidente actuó unilateralmente a pesar de que la Constitución de Estados Unidos otorga específicamente al Congreso el poder de imponer impuestos y aranceles.

Aun así, Trump “tendrá otras herramientas que pueden causar daño”, dijo Stratos Pahis, de la Facultad de Derecho de Brooklyn. Veamos algunas de sus opciones:

Contrarrestar las prácticas comerciales desleales

Estados Unidos ha contado desde hace tiempo con una herramienta eficaz para castigar a los países que acusa de prácticas comerciales «injustificables», «irrazonables» o «discriminatorias»: la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Y Trump la ha utilizado con frecuencia, especialmente contra China. Durante su primer mandato, invocó la Sección 301 para imponer aranceles generalizados a las importaciones chinas en una disputa sobre las tácticas agresivas que Pekín empleaba para desafiar el dominio tecnológico estadounidense. Estados Unidos también recurre a las facultades que le confiere la Sección 301 para contrarrestar lo que considera prácticas chinas desleales en la industria naval.

“Han tenido aranceles de la Sección 301 contra China durante años”, dijo Ryan Majerus, socio de King & Spalding y funcionario comercial en la primera administración de Trump y en la de Biden.

No existen límites en el tamaño de los aranceles de la Sección 301. Expiran después de cuatro años, pero pueden prorrogarse.

Pero el representante comercial de la administración debe realizar una investigación y normalmente celebrar una audiencia pública antes de imponer aranceles 301.

John Veroneau, asesor jurídico del representante comercial de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush, afirmó que la Sección 301 es útil para hacer frente a China. Sin embargo, presenta inconvenientes a la hora de tratar con los países más pequeños a los que Trump ha impuesto aranceles recíprocos.

“Emprender decenas y decenas de investigaciones conforme a la Sección 301 de todos esos países es un proceso laborioso”, dijo Veroneau.

Abordar los déficits comerciales

Al anular los aranceles recíprocos de Trump en mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó que el presidente no podía utilizar poderes de emergencia para combatir los déficits comerciales.

Esto se debe en parte a que el Congreso había otorgado específicamente a la Casa Blanca una autoridad limitada para abordar el problema en otra ley: la Sección 122, también de la Ley de Comercio de 1974. Esta sección permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15 % durante un máximo de 150 días en respuesta a un desequilibrio comercial. La administración ni siquiera tiene que realizar una investigación previa.

Pero la autoridad de la Sección 122 nunca se ha utilizado para aplicar aranceles, y existe cierta incertidumbre sobre cómo funcionaría.

Proteger la seguridad nacional

En sus dos mandatos, Trump ha hecho un uso agresivo de su poder —en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962— para imponer aranceles a las importaciones que considera una amenaza para la seguridad nacional.

En 2018, impuso aranceles al acero y al aluminio extranjeros, gravámenes que ha ampliado desde su regreso a la Casa Blanca. También impuso aranceles, en virtud de la Sección 232, a los automóviles, las autopartes, el cobre y la madera.

En septiembre, el presidente incluso impuso aranceles, en virtud de la Sección 232, a los gabinetes de cocina, los tocadores de baño y los muebles tapizados. «Aunque la gente pueda mostrarse escéptica» ante la idea de que los muebles importados representen una amenaza para la seguridad nacional, dijo Veroneau, «es difícil lograr que los tribunales cuestionen una decisión presidencial en materia de seguridad nacional».

Los aranceles contemplados en la Sección 232 no están limitados por ley, pero sí requieren una investigación por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Es la propia administración la que lleva a cabo la investigación —al igual que en los casos de la Sección 301—, «por lo que tienen mucho control sobre el resultado», afirmó Veroneau.

Resurgimiento de los aranceles de la época de la Gran Depresión

Hace casi un siglo, con las economías estadounidense y mundial en crisis, el Congreso aprobó la Ley Arancelaria de 1930, que imponía fuertes impuestos a las importaciones. Conocidos como aranceles Smoot-Hawley (por sus promotores en el Congreso), estos gravámenes han sido ampliamente condenados por economistas e historiadores por limitar el comercio mundial y agravar la Gran Depresión. También recibieron una memorable mención en la cultura popular en la película de 1986 «Todo en un día».

La sección 338 de la ley autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta el 50% a las importaciones procedentes de países que hayan discriminado a empresas estadounidenses. No se requiere investigación alguna y no existe límite de tiempo para la vigencia de estos aranceles.

Esos aranceles nunca se han impuesto —los negociadores comerciales estadounidenses tradicionalmente han preferido las sanciones de la Sección 301—, aunque Estados Unidos utilizó la amenaza de ellos como moneda de cambio en las negociaciones comerciales de la década de 1930.

En septiembre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a Reuters que la administración estaba considerando la Sección 338 como un Plan B si la Corte Suprema fallaba en contra del uso de aranceles por poderes de emergencia por parte de Trump.

La ley Smoot-Hawley tiene mala fama, dijo Veroneau, pero a Trump podría resultarle atractiva. «Ser el primer presidente en usarla podría tener cierto prestigio».