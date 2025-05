Trump suspende el sistema de asilo, dejando a los inmigrantes ante un futuro incierto

Llegan a la frontera de Estados Unidos desde todo el mundo: Eritrea, Guatemala, Pakistán, Afganistán, Ghana, Uzbekistán y muchos otros países.

Vienen en busca de asilo, insistiendo en que corren el riesgo de ser perseguidos por su religión o su sexualidad o por apoyar a los políticos equivocados.

Durante generaciones, se les ha dado la oportunidad de presentar su caso ante las autoridades estadounidenses.

Ya no.

“No nos dieron un oficial de ICE con quien hablar. No nos dieron una entrevista. Nadie me preguntó qué pasó”, dijo un trabajador electoral ruso que solicitó asilo en Estados Unidos tras afirmar que lo habían descubierto con grabaciones de fraude electoral. El 26 de febrero, fue deportado a Costa Rica con su esposa y su hijo pequeño.

El 20 de enero, justo después de asumir un segundo mandato, el presidente Donald Trump suspendió el sistema de asilo como parte de su amplia ofensiva contra la inmigración ilegal, emitiendo una serie de órdenes ejecutivas diseñadas para detener lo que llamó la “invasión” de los Estados Unidos.

Lo que encuentran ahora los solicitantes de asilo, según abogados, activistas e inmigrantes, es una situación turbia y en constante cambio con pocas reglas obvias, donde las personas pueden ser deportadas a países de los que no saben nada después de conversaciones fugaces con funcionarios de inmigración, mientras que otros languidecen bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas.

Los abogados que trabajan frecuentemente con solicitantes de asilo en la frontera afirman que sus teléfonos han quedado en silencio desde que Trump asumió el cargo. Sospechan que muchos de los que cruzan son expulsados ​​de inmediato sin posibilidad de asilo o detenidos a la espera de ser evaluados bajo la Convención de la ONU contra la Tortura, cuya solicitud es más difícil que la del asilo.

«No creo que esté del todo claro para nadie qué sucede cuando la gente se presenta y pide asilo», dijo Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigios Estratégicos.

Las restricciones se enfrentan a impugnaciones en los tribunales

Una maraña de demandas, apelaciones y contrademandas han llenado los tribunales mientras la administración Trump se enfrenta a activistas que argumentan que las amplias restricciones ponen ilegalmente en peligro a las personas que huyen de la persecución.

En una batalla legal clave, se espera que un juez federal decida si los tribunales pueden revisar el uso que la administración hizo de las alegaciones de invasión para justificar la suspensión del asilo. No hay fecha fijada para ese fallo.

El gobierno afirma que su declaración de invasión no está sujeta a supervisión judicial y en un momento la calificó de “cuestión política irrevisable”.

Pero los grupos de derechos humanos que luchan contra la proclamación de asilo, encabezados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la calificaron de «tan ilegal como sin precedentes» en la denuncia presentada en un tribunal federal de Washington, DC.

Los cruces fronterizos ilegales, que se dispararon en los primeros años de la administración del presidente Joe Biden, llegando a casi 10.000 arrestos por día a fines de 2023, disminuyeron significativamente durante su último año en el cargo y se desplomaron aún más después del regreso de Trump a la Casa Blanca.

Sin embargo, más de 200 personas todavía son arrestadas diariamente por cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos.

Algunas de esas personas están solicitando asilo, aunque no está claro si alguien sabe cuántas.

Paulina Reyes-Perrariz, abogada gerente de la oficina de San Diego del Immigrant Defenders Law Center, dijo que su oficina a veces recibía entre 10 y 15 llamadas al día sobre asilo después de que Biden implementara restricciones de asilo en 2024.

Esa cifra se ha reducido a casi nada, con sólo un puñado de llamadas totales desde el 20 de enero.

Además, añadió, los abogados no están seguros de cómo manejar los casos de asilo.

“Es realmente difícil consultar y asesorar a las personas cuando no sabemos cuál es el proceso”, dijo.

Hacerlo ‘todo bien’

Nada de esto lo esperaba el hombre ruso, que pidió no ser identificado por temor a ser perseguido si regresa a Rusia.

«Nos sentimos traicionados», declaró el hombre de 36 años a The Associated Press. «Lo hicimos todo bien».

La familia había seguido las reglas escrupulosamente. Viajaron a México en mayo de 2024, encontraron un lugar barato para alquilar cerca de la frontera con California y esperaron casi nueve meses para programar una entrevista de asilo.

El 14 de enero, recibieron la noticia de que su entrevista sería el 2 de febrero. El 20 de enero, la entrevista fue cancelada.

Momentos después de que Trump asumiera el cargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció que había eliminado el sistema utilizado para programar entrevistas de asilo y cancelado decenas de miles de citas existentes.

No había forma de apelar.

La familia rusa fue a un cruce fronterizo de San Diego para solicitar asilo, donde fueron puestos bajo custodia, dijo.

Unas semanas después, se encontraban entre los inmigrantes que fueron esposados ​​y encadenados y trasladados en avión a Costa Rica. Solo los niños quedaron sin cadenas.

Recurrir a otros países para retener a los deportados

La administración Trump ha intentado acelerar las deportaciones convirtiendo a países como Costa Rica y Panamá en “puentes”, deteniendo temporalmente a los deportados mientras esperan regresar a sus países de origen o a terceros países.

A principios de este año, unos 200 migrantes fueron deportados de Estados Unidos a Costa Rica y aproximadamente 300 fueron enviados a Panamá .

Para quienes apoyan controles migratorios más estrictos, el sistema de asilo siempre ha estado plagado de solicitudes exageradas de personas que no enfrentan peligros reales. En los últimos años, entre un tercio y la mitad de las solicitudes de asilo fueron aprobadas por los jueces.

Incluso algunos políticos que se consideran pro-inmigración dicen que el sistema enfrenta demasiados abusos.

“La gente de todo el mundo ha aprendido que puede solicitar asilo y permanecer en Estados Unidos indefinidamente para llevar adelante sus solicitudes”, escribió el año pasado en el Wall Street Journal el representante estadounidense retirado Barney Frank, un veterano incondicional demócrata en el Congreso, defendiendo el endurecimiento de las políticas de asilo de Biden en medio de una avalancha de inmigración ilegal.

Un futuro incierto

Muchos de los inmigrantes con los que llegaron han abandonado el centro costarricense donde fueron detenidos inicialmente, pero la familia rusa se ha quedado. El hombre no se imagina regresar a Rusia y no tiene adónde ir.

Él y su esposa pasan los días enseñando ruso y un poco de inglés a su hijo. Organiza partidos de voleibol para mantener a la gente ocupada.

No está enojado con Estados Unidos. Entiende que la administración quiera tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal. Pero, añade, corre un verdadero peligro. Cumplió las normas y no entiende por qué no tuvo la oportunidad de defender su caso.

Lucha contra la desesperación casi constantemente, sabiendo que lo que hizo en Rusia trajo a su familia a este lugar.

“Les fallé”, dijo. “Pienso eso todos los días: les fallé”.