Moore, veta el proyecto de ley de reparaciones

El gobernador Wes Moore (D) anunció el viernes que vetará el proyecto de ley de la Comisión de Reparaciones que pedía un estudio de la desigualdad histórica que sufren los afrodescendientes en Maryland.

El veto a una medida de reparaciones por parte del único gobernador negro en funciones del país se incluyó en una lista de vetos a proyectos de ley, muchos de los cuales exigían un estudio estival sobre un tema, típicamente la legislación más inocua. La lista de 23 proyectos de ley fue publicada el viernes por la tarde por la oficina del gobernador.

La lista de Moore también incluye un proyecto de ley en el paquete energético respaldado por los líderes de la Cámara y el Senado, que creó una Oficina de Planificación Energética Estratégica centrada en las necesidades energéticas del estado.

La reacción fue rápida y en algunos casos airada por parte de los legisladores, que ya estaban discutiendo la anulación del veto.

“El gobernador es mi amigo. Lo tengo en gran estima, pero hoy estoy muy decepcionado”, dijo el senador C. Anthony Muse (demócrata por Prince George’s), quien patrocinó la versión del Senado del proyecto de ley de reparaciones. “Estoy muy decepcionado de que algo como esto, que las comunidades negras de todo el país han estado pidiendo, haya sido rechazado en nuestro estado”.

Los patrocinadores comenzaron a recibir noticias el viernes por la tarde sobre los próximos vetos a sus proyectos de ley. El de reparaciones fue el proyecto de ley más notorio en ser rechazado, y se habló mucho antes del anuncio oficial. Sin embargo, otros se enteraron del fracaso de sus proyectos de ley para estudiar los efectos del cambio climático y el impacto de los centros de datos en el estado.

La senadora Katie Fry Hester (demócrata por Howard y Montgomery) declaró que recibió un mensaje de texto de un miembro del equipo del gobernador el viernes, alertándole de que su proyecto de ley, originalmente titulado Ley RENEW, iba a ser vetado. El proyecto de ley habría encargado un estudio a la contraloría sobre los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero en el estado, y era una alternativa más moderada al texto original, que habría establecido un sistema para que las empresas que extraen combustibles fósiles paguen tasas para mitigar los efectos del cambio climático.

«Creo que un estudio es un paso muy razonable, y el dinero ya se asignó en el presupuesto», dijo Hester. «Esto es muy miope, porque se trata de un proyecto de ley que, a la larga, ahorrará dinero a los contribuyentes».

El proyecto de ley se financiaría principalmente con 500.000 dólares del Fondo de Inversión Estratégica en Energía, que se nutre de los pagos alternativos por cumplimiento que realizan las empresas de servicios públicos cuando no han adquirido suficiente energía renovable para cumplir con las exigencias estatales. Este fondo ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos años gracias a la afluencia de pagos, incluyendo 318 millones de dólares en el año fiscal 2024.

Los defensores se mostraron indignados por la medida. Mike Tidwell, fundador y director de la Red de Acción Climática de Chesapeake, calificó de «imperdonable» el veto del gobernador al estudio RENEW.

«Me aseguraré de que los votantes del estado nunca olviden lo que ha hecho con este veto», dijo Tidwell, y agregó que la oficina del gobernador no expresó reservas sobre el proyecto de ley hasta mediados de marzo.

El veto fue “inconcebible”, dado que Maryland tiene miles de kilómetros de costa vulnerables al cambio climático, y el estudio de 500.000 dólares podría haber allanado el camino hacia decenas de millones de dólares en pagos compensatorios de las compañías de combustibles fósiles, dijo Tidwell.

«Sus cálculos no cuadran. Su cálculo político es posiblemente aún peor, porque darle la espalda a los habitantes de Maryland que sufren hoy el cambio climático es un acto políticamente enormemente perjudicial», dijo Tidwell.

La senadora Karen Lewis Young (demócrata por Frederick) declaró el viernes que el equipo del gobernador le comunicó que su proyecto de ley, que estudia los posibles efectos financieros, ambientales y energéticos de los centros de datos en Maryland, se encontraría entre los vetados. En Frederick, el desarrollo de un extenso campus de Quantum Loophole lleva años en marcha, lo que despertó el interés de Lewis Young en el tema.

«Estoy realmente decepcionado de que, dado lo importante que es este tema para el estado, y en particular para mi condado, no procedamos con un estudio», dijo Lewis Young.

Lewis Young expresó su sorpresa al enterarse del veto, sobre todo considerando que el equipo del gobernador no expresó reservas sobre el proyecto de ley ni su costo durante la sesión legislativa. El informe tenía un costo aproximado de $502,000, con fondos provenientes del Departamento de Medio Ambiente de Maryland, la Administración de Energía de Maryland y el Sistema Universitario de Maryland, según su nota fiscal.

Aún más económico fue el proyecto de ley de reparaciones: las versiones que fracasaron en años anteriores tenían un costo aproximado de un millón de dólares, pero se esperaba que la versión que el gobernador tenía en su despacho este año solo costara 54.500 dólares. El testamento estipulaba que la mayor parte del trabajo sería realizado por empleados estatales en activo o por investigadores de la Universidad Estatal de Bowie, una de las universidades históricamente negras del estado.

Los defensores del proyecto de ley han señalado repetidamente que este no exige pagos ni apoyo alguno. Solo exige un estudio de la desigualdad histórica que sufren los afrodescendientes y recomendaciones para futuras acciones, si las hubiera.

“No es que fuera a hacer nada. Es un estudio”, dijo Muse el viernes por la noche. “¿Cuándo hemos conocido un estudio que provoque un veto? Al final del estudio, no se ha hecho nada más, salvo estudiarlo. No lo entiendo. No lo entenderé”.

Los defensores se manifestaron en Annapolis hace una semana, instando al gobernador a firmar el proyecto de ley, que contaba con el respaldo del Caucus Legislativo Negro. El caucus emitió un comunicado expresando su profunda decepción por la decisión del gobernador y afirmando que la legislatura tendrá la última palabra cuando los legisladores se reúnan para considerar la anulación de vetos.

“En un momento en que la Casa Blanca y el Congreso atacan activamente a las comunidades negras, desmantelan iniciativas de diversidad y utilizan un lenguaje codificado y dañino, el gobernador Moore tuvo la oportunidad de mostrarle al país y al mundo que aquí en Maryland reconocemos con valentía nuestra dolorosa historia y la urgente necesidad de abordarla”, dijo el grupo parlamentario en un comunicado el viernes por la noche.

“En cambio, el primer gobernador negro del estado decidió bloquear esta legislación histórica que habría impulsado al estado a reparar directamente el daño causado por la esclavitud”, afirma el comunicado.

El proyecto de ley exigía la creación de una comisión que evaluara políticas federales, estatales y locales específicas desde 1877 hasta 1965, las eras posteriores a la Reconstrucción y las leyes de Jim Crow que “condujeron a disparidades económicas basadas en la raza, incluidas la vivienda, la segregación y la discriminación, la segregación residencial, los convenios restrictivos y las políticas fiscales”.

La comisión, compuesta exclusivamente por voluntarios, también habría examinado cómo las instituciones públicas y privadas podrían haberse beneficiado de esas políticas y luego habría recomendado reparaciones apropiadas, que podrían incluir declaraciones de disculpa, compensación monetaria, asistencia de servicios sociales, incentivos empresariales o costos de cuidado infantil.

La comisión de 24 miembros tendría que haber entregado un informe preliminar de recomendaciones antes del 1 de enero de 2027, para explicar los hallazgos, y un informe final antes del 1 de noviembre de ese año.

Maryland es uno de los pocos estados que han aprobado leyes para estudiar las reparaciones, entre ellos California, Illinois, Nueva York y Colorado.

Lista de proyectos de ley vetados

El gobernador Wes Moore (demócrata) anunció el viernes que vetará 23 proyectos de ley aprobados por la Asamblea General de 2025, más que en los dos años anteriores juntos, cuando vetó 13 y cuatro, respectivamente. Los vetos de este año incluyeron algunas propuestas destacadas, como un proyecto de ley para crear una comisión de estudio de reparaciones y otro para analizar el impacto de los centros de datos.