Trump sigue diciéndole a EEUU que está ganando en Irán

Ante el nerviosismo de los mercados globales y la caída de las encuestas desde que inició una guerra con Irán , el presidente Donald Trump ha oscilado entre llamados a una «rendición incondicional» y parecer receptivo a un estado final en el que Irán intercambie un ayatolá de línea dura por otro .

Los comentarios volubles del presidente republicano y sus principales asesores agravan la precariedad del conflicto, que ya lleva 12 días y que afecta a casi todo Oriente Medio y causa conmoción económica en todo el mundo. Sin que ninguna de las partes ceda, la guerra sigue un rumbo impredecible y no está claro si su desenlace será creíble.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el martes que dependía de Trump «si se trata del principio, la mitad o el final» de la guerra. Trump, durante un discurso en una reunión republicana de la Cámara de Representantes el lunes, pasó de calificar la guerra de «excursión a corto plazo» que podría terminar pronto a proclamar «no hemos ganado lo suficiente».

«Los hemos golpeado más fuerte que prácticamente cualquier otro país en la historia, y aún no hemos terminado», dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el miércoles.

La vacilación ha alimentado las críticas de quienes afirman que Trump carece de un objetivo claro. «No tenían un plan», declaró a la prensa el senador Mark Kelly, demócrata por Arizona. «No tienen un cronograma. Y por eso, no tienen una estrategia de salida».

Una línea de gol en constante cambio

Desde que ordenó el bombardeo de Irán, Trump ha cambiado continuamente sus plazos y objetivos para la guerra.

En los últimos días, Trump ha pedido la “rendición incondicional” de los líderes de Irán, al tiempo que sugirió que ya había logrado su objetivo de diezmar al ejército iraní.

Al mismo tiempo, el equipo de Trump ha tratado de tranquilizar a los estadounidenses preocupados de que la guerra no será larga ni prolongada, aunque el presidente ha insistido en que no ha descartado la opción de utilizar tropas terrestres estadounidenses.

El ejército estadounidense afirma haber destruido eficazmente la armada iraní y haber logrado grandes avances para debilitar la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones contra sus vecinos. Sin embargo, el crucial estrecho de Ormuz , por el que pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial en un día típico, permanece prácticamente cerrado al comercio, y los líderes iraníes se mantienen firmes.

La Guardia Revolucionaria declaró que Irán no permitiría el paso de «ni un solo litro de petróleo» por la vital vía fluvial hasta que Estados Unidos detuviera sus bombardeos. Ali Larijani , el principal funcionario de seguridad nacional de Irán, lanzó un mensaje amenazador el martes después de que Trump amenazara con atacar a Irán «VEINTE VECES MÁS FUERTE» si Teherán interrumpía el flujo de petróleo por el estrecho.

“La nación sacrificada de Irán no teme sus amenazas vacías”, escribió Larijani en X. “Ni siquiera aquellos más grandes que ustedes pudieron eliminar a Irán. Tengan cuidado de no ser eliminados ustedes mismos”.

Newt Gingrich, aliado de Trump y ex presidente republicano de la Cámara de Representantes, dijo que la administración debería haber avanzado en la seguridad del estrecho desde el primer día del conflicto.

«Si no pueden mantenerlo abierto, esta guerra de hecho será una derrota estadounidense en poco tiempo, porque el mundo entero, incluido el pueblo estadounidense, reaccionará al precio del petróleo si el estrecho permanece cerrado durante mucho tiempo», dijo Gingrich en una aparición en Fox Business.

Presentando el caso a los estadounidenses

Trump ha tenido dificultades para explicar a los estadounidenses la necesidad de una acción preventiva contra Irán y cómo esta se ajusta a su promesa de mantener a Estados Unidos fuera de las «guerras eternas» de las últimas dos décadas. Hasta la fecha, siete soldados estadounidenses han muerto y unos 140 han resultado heridos en las salvas de represalia de Irán.

Una de las varias razones que Trump ha ofrecido para justificar el lanzamiento de la guerra fue que tenía la “sensación” de que Irán se estaba preparando para atacar a Estados Unidos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, modificó ligeramente esa postura y dijo a los periodistas que el presidente «tenía un presentimiento» que estaba «basado en hechos».

Pero los funcionarios del Pentágono han dicho al personal del Congreso en reuniones informativas privadas que Estados Unidos no tiene información que indique que Irán estaba planeando un ataque preventivo a Estados Unidos.

Encuestas recientes muestran que la decisión de Trump de atacar a Irán no ha tenido el efecto de movilización en torno a la bandera que típicamente ha acompañado el inicio de las recientes guerras estadounidenses.

Aproximadamente la mitad de los votantes en las encuestas de Quinnipiac y Fox News afirmaron que la acción militar estadounidense en Irán hace que Estados Unidos sea menos seguro, mientras que solo 3 de cada 10 en cada encuesta afirmaron que aumentaba la seguridad del país. Una encuesta de CNN reveló que aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses pensaba que la acción militar convertiría a Irán en una amenaza mayor para Estados Unidos, mientras que solo 3 de cada 10 pensaban que disminuiría el peligro.

En esa encuesta de CNN, aproximadamente 6 de cada 10 adultos estadounidenses dijeron que confiaban “poco” o “nada” en que Trump tomara las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza estadounidense en Irán.

Los aliados europeos están actuando con cautela después de que el primer ministro británico, Keir Starmer , y el primer ministro español, Pedro Sánchez, enfrentaran la ira de Trump , quien los consideró no lo suficientemente solidarios como para respaldar su guerra preferida.

Trump volvió a arremeter el miércoles contra España, que ha dicho que no permitirá que Estados Unidos utilice bases operadas conjuntamente en el sur de España en ningún ataque que no esté cubierto por la carta de la ONU.

«Creo que han sido muy malos, nada buenos», dijo Trump. «Podríamos cortar el comercio con España».

Incluso el canciller alemán, Friedrich Merz , que ha apoyado ampliamente la campaña estadounidense-israelí contra Irán, dijo el martes que “con cada día de guerra surgen más preguntas”.

Desviando la responsabilidad por el atentado en la escuela

Trump ha decidido desviar la responsabilidad por el bombardeo de una escuela de niñas en el sur de Irán el primer día del conflicto, en el que murieron al menos 165 personas.

El sábado Trump culpó a Irán del ataque, diciendo que sus fuerzas de seguridad son “muy imprecisas” con las municiones.

El lunes, después de que el grupo de investigación Bellingcat publicara un video verificado que mostraba un misil de crucero Tomahawk de EE. UU. impactando una instalación de la Guardia Revolucionaria cerca de la escuela, causando la explosión, Trump insistió nuevamente en que podría haber sido culpa de Irán, pero dijo que aceptaría lo que sea que una investigación estadounidense sobre el asunto pudiera encontrar.

El presidente afirmó erróneamente que Teherán tenía acceso a los Tomahawks, un sistema de armas fabricado en Estados Unidos que sólo está disponible para ese país y unos pocos aliados cercanos.

Cuando un periodista le preguntó, Leavitt no respondió directamente por qué Trump afirmó falsamente que Irán tiene acceso al misil de fabricación estadounidense.

En lugar de eso, respondió en parte que “el presidente tiene derecho a compartir sus opiniones con el público estadounidense”, aunque señaló que “ha dicho que aceptará la conclusión de esa investigación”.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, dijo a los periodistas que la afirmación de Trump «es más que absurda».

«Una vez más, dice lo que se le pasa por la cabeza, sin importar cuál sea la verdad», dijo Schumer. «Y todos sabemos que miente, pero en algo tan formidable como esto, es espantoso».

El senador Kevin Cramer, RN.D., estuvo entre los aliados de Trump que suavemente argumentaron que era importante que la administración aclarara lo que sucedió con la escuela.

Cramer dijo que los militares deben “hacer todo lo posible para eliminar esos errores en el futuro”.

“Pero tampoco es posible deshacerlo”, añadió.