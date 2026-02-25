Trump rinde homenaje a los miembros de la Guardia Nacional baleados en Washington

El sargento de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe, quien sobrevivió a una herida de bala en la cabeza mientras patrullaba con la Guardia Nacional en Washington el año pasado, recibió la medalla del Corazón Púrpura durante el discurso del Estado de la Unión de Trump el martes.

Trump honró a Wolfe y a su colega, la especialista del ejército estadounidense Sarah Beckstrom, durante su discurso, antes de hacer una pausa para que el general James Seward, jefe de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, pudiera colocar la medalla en el traje civil de Wolfe.

“Con la ayuda de Dios, Andrew ha luchado desde el borde de la muerte —y estamos hablando del borde— en camino hacia una recuperación milagrosa”, dijo Trump.

«Me alegro de verte», añadió, mirando a Wolfe en la galería.

Trump recordó la determinación de su madre de que se recuperaría, incluso cuando otros dudaban de que sobreviviera a sus graves heridas. Ella hundió la cabeza en el pecho de su hijo mientras el presidente hablaba.

Wolfe y Beckstrom, miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, fueron baleados en una emboscada el 26 de noviembre mientras estaban desplegados en Washington como parte de la orden ejecutiva de Trump para combatir lo que él describió como una delincuencia rampante. Beckstrom murió el Día de Acción de Gracias.

Trump también habló directamente con los padres de Beckstrom en la galería.

“Su hija era una verdadera patriota estadounidense y la extrañaremos mucho”, dijo Trump a Evalea y Gary Beckstrom.

Los homenajes provocaron varios minutos de aplausos bipartidistas.

Rahmanullah Lakanwal, quien resultó herido en el ataque, ha sido acusado en relación con el tiroteo. Se declaró inocente y permanece detenido. Las autoridades afirman que condujo a través del país desde su casa en el estado de Washington para perpetrar el ataque.

Lakanwal, de 29 años, ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Aliados Bienvenida, según informaron las autoridades. El programa de la administración Biden evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos tras la retirada estadounidense del país.

Trump, quien detuvo las decisiones de asilo en respuesta al tiroteo, dijo durante su discurso que el pistolero «no debería haber estado en nuestro país».