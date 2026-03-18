Trump rendirá homenaje en Delaware a los seis militares estadounidenses fallecidos en Oriente Medio

El presidente Donald Trump tiene previsto presentar sus respetos el miércoles en una base militar de Delaware, cuando los restos de seis militares estadounidenses fallecidos en el accidente de un avión de reabastecimiento de combustible sean entregados a sus familias.

Será la segunda vez desde que lanzó la guerra contra Irán el 28 de febrero que el presidente republicano asistirá al solemne ritual militar conocido como traspaso digno, que en su momento describió como «lo más difícil» que ha tenido que hacer como comandante en jefe.

Los seis tripulantes de un avión cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea fallecieron la semana pasada en un accidente aéreo sobre territorio amigo en el oeste de Irak, mientras participaban en operaciones contra Irán. Eran originarios de Alabama, Indiana, Kentucky, Ohio y el estado de Washington.

El accidente elevó a al menos 13 el número de militares estadounidenses fallecidos en la Operación Furia Épica. Según el Pentágono, unos 200 militares estadounidenses resultaron heridos, 10 de ellos de gravedad.

La última visita de Trump a la base aérea de Dover fue el 7 de marzo, cuando presenció el solemne traslado de los restos de seis militares estadounidenses fallecidos en un ataque con drones contra un centro de mando en Kuwait. Saludó mientras los ataúdes cubiertos con la bandera, que contenían los restos de los caídos, eran transportados desde las aeronaves militares hasta los vehículos que los llevarían a la morgue de la base para prepararlos para su sepultura.

«Es la parte mala de la guerra», declaró a los periodistas después. Al preguntársele si le preocupaba tener que hacer varios viajes a la base para traslados adicionales dignos mientras continuaba la guerra, respondió: «Seguro que sí. Odio tener que hacerlo, pero es parte de la guerra, ¿no?».

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en Oriente Medio, declaró que el accidente se produjo tras un incidente no especificado en el que se vieron involucrados dos aeronaves en «espacio aéreo amigo» sobre Irak, pero que la pérdida de la aeronave durante una misión de combate «no se debió a fuego hostil ni amigo». Las circunstancias están siendo investigadas. El otro avión aterrizó sin problemas.

El accidente causó la muerte de tres personas asignadas a la 6.ª Ala de Reabastecimiento Aéreo en la Base de la Fuerza Aérea MacDill en Florida: el mayor John A. “Alex” Klinner, de 33 años, que prestaba servicio en Birmingham, Alabama; la capitana Ariana Savino, de 31 años, de Covington, Washington; y la sargento técnica Ashley Pruitt, de 34 años, de Bardstown, Kentucky.

Los otros tres fueron asignados al 121.er Ala de Reabastecimiento Aéreo en la Base de la Guardia Nacional Aérea Rickenbacker en Columbus, Ohio: el capitán Seth Koval, de 38 años, residente de Stoutsville, Ohio, originario de Mooresville, Indiana; el capitán Curtis Angst, de 30 años, residente de Columbus; y el sargento mayor Tyler Simmons, de 28 años, de Columbus.