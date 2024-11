Trump quiere que anuncien al ganador la noche de las elecciones

El expresidente Donald Trump está intensificando sus exigencias de que el ganador de la carrera presidencial sea declarado poco después del cierre de las urnas el martes, mucho antes de que se cuenten todos los votos.

Trump marcó la pauta en 2020 , cuando declaró que había ganado durante las primeras horas de la mañana después del día de las elecciones. Eso llevó a sus aliados a exigir que los funcionarios “¡detuvieran el recuento!”. Él y muchos otros conservadores han pasado los últimos cuatro años afirmando falsamente que el fraude le costó esa elección y lamentando lo mucho que tarda en contarse las papeletas en Estados Unidos.

Pero una de las muchas razones por las que es poco probable que sepamos quién es el ganador rápidamente la noche de las elecciones es que los legisladores republicanos en dos estados clave se han negado a cambiar las leyes que retrasan el recuento. Otra es que la mayoría de los indicios apuntan a que serán unas elecciones muy reñidas y lleva más tiempo determinar quién ganó en elecciones reñidas que en las que se ganan por goleada.

Al final, señalan los expertos electorales, la prioridad en el recuento de votos es garantizar que sea un recuento preciso y seguro, no acabar con el suspenso momentos después del cierre de las urnas.

“No hay nada nefasto en ello”, dijo Rick Hasen, profesor de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles. “El retraso es para proteger la integridad del proceso”.

La demanda de Trump tampoco parece tener en cuenta las seis zonas horarias desde la Costa Este hasta Hawai.

David Becker, experto en elecciones y coautor de “The Big Truth”, que desacredita las mentiras de Trump sobre las elecciones de 2020 , dijo que no es realista que los funcionarios electorales en miles de jurisdicciones “chasqueen los dedos instantáneamente y cuenten 160 millones de papeletas de varias páginas con docenas de contiendas en ellas”.

Trump quiere que la carrera se decida el martes por la noche

Durante un mitin del domingo en Pensilvania, Trump exigió que la carrera se decidiera poco después de que algunas urnas comenzaran a cerrar.

“Tienen que decidirse antes de las 9, 10 o 11 de la noche del martes”, dijo Trump. “Son un montón de gente corrupta. Son gente corrupta”.

No estaba claro a quién se dirigía con el comentario sobre “gente corrupta”.

El momento es un ejemplo de por qué las demandas de Trump no coinciden con la realidad de la conducción de las elecciones en Estados Unidos. A las 11 p.m., hora del Este, las urnas estarán cerrando en los dos estados clave del oeste, Arizona y Nevada.

Trump ha llevado a los conservadores a lamentarse de que Estados Unidos no cuente los resultados electorales tan rápidamente como en Francia o Argentina, donde los resultados de las últimas elecciones se anunciaron a pocas horas de cerrar las urnas. Pero eso se debe a que esos países sólo cuentan una sola elección a la vez. El sistema descentralizado de Estados Unidos impide que el gobierno federal controle las elecciones.

En cambio, los votos se cuentan en casi 10.000 jurisdicciones distintas, cada una de las cuales tiene sus propias contiendas para la legislatura estatal, el consejo municipal, las juntas escolares y las medidas electorales que deben contabilizarse al mismo tiempo. Por eso, en Estados Unidos se tarda más en contar los votos.

Declarar un ganador puede llevar tiempo

La Associated Press predice las elecciones cuando no hay posibilidad de que el candidato que va detrás pueda recuperar la diferencia. A veces, si un candidato va muy por detrás, se puede anunciar rápidamente un ganador . Pero si el margen es estrecho, entonces cada voto podría importar. Lleva un tiempo antes de que se cuente cada voto incluso en las jurisdicciones más eficientes del país.

En 2018, por ejemplo, el republicano Rick Scott ganó la carrera al Senado de Estados Unidos en Florida, un estado que los conservadores suelen elogiar por su rápido recuento de votos. Pero la AP no declaró la victoria de Scott hasta después de la conclusión de un recuento el 20 de noviembre porque el margen de Scott era muy estrecho.

También lleva tiempo contar cada uno de los millones de votos, porque los funcionarios electorales tienen que procesar las papeletas en disputa o “provisionales” y comprobar si se emitieron de forma legítima. Las papeletas de los militares o de otros ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el extranjero pueden llegar en el último minuto. Las papeletas enviadas por correo suelen llegar antes, pero hay un largo proceso para asegurarse de que no se emitan de forma fraudulenta. Si ese proceso no comienza antes del día de las elecciones, puede retrasar el recuento.

Algunos estados, como Arizona, también dan a los votantes cuyas papeletas de voto por correo fueron rechazadas porque las firmas no coincidían hasta cinco días para demostrar que efectivamente emitieron el voto. Eso significa que las cifras finales simplemente no pueden estar disponibles el martes por la noche.

Las reglas electorales son las culpables en algunos estados

Parte de la lentitud se debe a las normas electorales específicas de cada estado. En Pensilvania y Wisconsin , dos de los estados clave más importantes, los funcionarios electorales llevan años pidiendo a los legisladores republicanos que cambien la ley que les impide procesar sus votos por correo antes del día de las elecciones. Eso significa que los votos por correo se cuentan tarde y, con frecuencia, los resultados no empiezan a informarse hasta después del día de las elecciones.

Los demócratas han dominado tradicionalmente el voto por correo, lo que ha hecho que parezca que los republicanos llevan la delantera hasta las primeras horas de la mañana siguiente, cuando los votos por correo de los demócratas finalmente se suman al recuento. Los expertos incluso tienen nombres para esto de elecciones pasadas: el «espejismo rojo» o el «cambio azul». Trump explotó esa dinámica en 2020 cuando hizo que sus partidarios exigieran un final abrupto del recuento de votos: las papeletas que quedaron sin contar fueron en su mayoría papeletas enviadas por correo que eran para Joe Biden. No está claro cómo se desarrollará eso este año, ya que los republicanos han cambiado y han votado en grandes cantidades durante la votación anticipada.

Michigan solía tener restricciones similares, pero después de que los demócratas ganaran el control de la legislatura estatal en 2022, eliminaron la prohibición del procesamiento anticipado de las papeletas de voto por correo. La secretaria de Estado demócrata de ese estado, Jocelyn Benson, dijo que espera tener la mayoría de los resultados disponibles para el miércoles.

“Al final, los principales funcionarios electorales son quienes tienen la capacidad de proporcionar esos resultados precisos. Los estadounidenses deberían centrarse en lo que dicen y no en lo que diga un candidato específico o las personas que forman parte de la campaña”, dijo Jen Easterly, directora de la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura de Estados Unidos.

Los aliados de Trump le instan a declarar la victoria rápidamente

Algunos de los aliados de Trump dicen que debería ser aún más agresivo a la hora de declarar la victoria esta vez.

Steve Bannon, aliado de Trump desde hace mucho tiempo y quien en 2020 predijo que el entonces presidente declararía la victoria antes de que se declarara el resultado de la carrera, abogó por una estrategia similar durante una reciente conferencia de prensa después de ser liberado de una prisión federal, donde estaba cumpliendo condena por una condena por desacato al Congreso relacionada con la investigación sobre el esfuerzo de Trump por revocar su derrota en 2020.

“El presidente Trump se acercó a las 2:30 de la mañana y habló”, dijo Bannon. “Debería haberlo hecho a las 11 de la mañana en 2020”.

Otros partidarios de Trump han adoptado un tono más sombrío. Su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, sugirió durante una entrevista reciente en el podcast de derecha American Truth Project que la violencia podría estallar en los estados que aún están contando votos el día después de la jornada electoral porque la gente “simplemente no va a soportarlo”.

En un intento de proyectar una sensación de inevitabilidad sobre una victoria de Trump, el expresidente y sus partidarios han estado promocionando los datos de votación anticipada y las encuestas favorables para afirmar que la elección está prácticamente decidida. Los republicanos han vuelto a votar anticipadamente después de haberse mantenido en gran medida alejados por orden de Trump en 2020 y 2022. En algunos estados clave que siguen el registro del partido, los republicanos registrados están superando a los demócratas en la votación anticipada.

Pero eso no significa que los republicanos estén por delante en ningún sentido significativo. Los datos de votación anticipada no indican quién ganará una elección porque solo registran quién votó, no cómo votó.

La campaña de la vicepresidenta Kamala Harris ha estado apuntando explícitamente a los republicanos desilusionados con Trump. En cada uno de esos estados donde han votado más republicanos, también hay una enorme cantidad de votantes que emiten su voto anticipado y que no están registrados en ninguno de los dos principales partidos políticos. Si Harris obtuviera solo una pequeña fracción más de esos votos que Trump, borraría las pequeñas ventajas que tienen los republicanos.

Sólo hay una manera de saber quién ganó las elecciones presidenciales: esperar hasta que se cuenten suficientes votos, cuando sea que eso ocurra.