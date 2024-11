Diez fechas clave en la lucha contra el cambio climático

Este es un resumen de 10 fechas clave en la lucha contra el calentamiento global, a una semana del inicio de la COP29 en Bakú.

1988: creación de un organismo clave de la ONU

En 1988 la ONU, alertada por los científicos sobre el calentamiento de la superficie de la Tierra, crea el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) para investigar el fenómeno.

Dos años después, el panel informa que los gases de efecto invernadero generados por la actividad humana están aumentando y podrían intensificar el calentamiento planetario.

En una serie de estudios se acumulan pruebas de que las actividades humanas, como la combustión de carbón, petróleo y gas, la tala de selvas tropicales y las prácticas agrícolas destructivas están calentando la superficie de la Tierra, lo que provoca perturbaciones en su clima.

1992: Cumbre de la Tierra

Una «Cumbre de la Tierra» en Río de Janeiro en 1992 crea la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Desde 1995, las llamadas «Conferencias de las Partes», o COP, se han reunido para perseguir ese difícil objetivo.

1997: Protocolo de Kioto

La comunidad internacional acuerda en 1997 en Kioto (Japón) darse un plazo entre 2008 y 2012 para que los países industrializados reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un promedio del 5,2% con respecto a los niveles de 1990.

A los países en desarrollo, incluidos China, India y Brasil, no se les requiere asumir objetivos vinculantes.

Sin embargo, en 2001, Estados Unidos, en ese momento el mayor emisor de carbono del mundo, se niega a ratificar el protocolo, que entra en vigor en 2005.

2007: Premio Nobel

El IPCC informa en 2007 que las pruebas del calentamiento global ya son «inequívocas» y que probablemente los fenómenos climáticos extremos se multiplicarán.

En octubre de 2007, el panel de la ONU comparte el Premio Nobel de la Paz con el exvicepresidente estadounidense Al Gore por sus esfuerzos en alertar sobre el cambio climático.

2009: colapso de Copenhague

Los participantes en la COP15 en Copenhague no logran un acuerdo para el período posterior a 2012.

Varias docenas de grandes emisores, incluidos China y Estados Unidos, anuncian un objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 2º C por encima de los niveles preindustriales, pero no especifican cómo se alcanzará ese objetivo.

2015: Acuerdo histórico de París

En diciembre de 2015 la casi totalidad de la comunidad internacional se compromete a limitar el calentamiento a «muy por debajo» de 2º C sobre los niveles preindustriales.

También se adopta un límite más ambicioso de 1,5º C como objetivo preferido.

2018: Greta Thunberg

En 2018, la adolescente sueca Greta Thunberg comienza a faltar a la escuela los viernes para sentarse frente al parlamento sueco, exigiendo acciones más contundentes para combatir el cambio climático.

Su protesta, que termina en 2023 tras graduarse, inspira a estudiantes de todo el mundo a faltar a clase cada viernes para exigir mayores esfuerzos a los líderes mundiales.

2022: acuerdo sobre biodiversidad

En diciembre de 2022 se alcanza un acuerdo sobre biodiversidad en Montreal (Canadá) para declarar el 30% de las tierras y océanos del planeta como zonas protegidas en 2030 y poner fin a las extinciones de especies amenazadas debido a actividades humanas.

2023: «el comienzo del fin» de los combustibles fósiles

La COP28 en Dubái concluye con un acuerdo histórico para avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles.

2024: el año más caluroso registrado

El verano de 2024 en el hemisferio norte registra las temperaturas globales más altas jamás medidas.

La temperatura media global en agosto de 2024 en la superficie de la Tierra es de 16,82° C, según el monitor climático Copernicus de la UE.

Esto supera el nivel de 1,5° C por encima del promedio preindustrial, el umbral clave para limitar los peores efectos del cambio climático.