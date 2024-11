Seguidores de Trump se reúnen en Míchigan para el último gran mitin de campaña

Es una especie de gran final de temporada. Seguidores del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump están llegando al estado clave de Míchigan, entusiasmados por tener una última oportunidad de ver el repertorio de su campeón un día antes de las elecciones, y totalmente convencidos de su victoria.

«Si ves la cantidad de gente en los mítines es una locura el apoyo que tiene Trump», dijo a la AFP Mark Perry, de 65 años, empleado de una compañía telefónica en Indiana.

«Si el resultado es distinto, creo que estaremos muy suspicaces», dijo a la AFP a las puertas del estadio Van Andel Arena de Grand Rapids, con capacidad para 12.000 personas, donde los seguidores de Trump aguardaban con capas impermeables y sillas plegables.

Los temas que les preocupan van desde la inmigración, la inflación, la ampliación a las restricciones al aborto o el fin de las transiciones de género entre los jóvenes.

Pero al margen de sus posturas sobre cada tema, comparten un profundo escepticismo sobre la posibilidad de que se dé una victoria legítima de la candidata demócrata Kamala Harris, pese a que las encuestas siguen reñidas.

«Sería muy difícil de aceptar», dijo Jacob Smith, de 41 años, un técnico de aires acondicionados, mientras su esposa Danielle se dice preocupada por supuestas irregularidades con las máquinas de votación en Míchigan.

Aunque no se conocen pruebas, Trump ha aumentado las denuncias de fraude electoral desde su derrota en 2020 ante el presidente Joe Biden e incluso de cara a las de este 5 de noviembre.

En una encuesta de octubre de la radio pública NPR, el 88% de los votantes que apoyan a Trump están preocupados por un eventual fraude, en contraste con el 29% de quienes respaldan a Harris y comparten esa inquietud. Para la mayoría de los votantes, ante una derrota, Harris la aceptaría y Trump no, según una encuesta de Pew Research.

Desde muy temprano en la mañana, se comenzaron a formar filas pese a que las puertas se abrirán después de las 18H30 locales. Se espera que el expresidente se dirija a la multitud ya bien entrada la noche.

Grand Rapids, la segunda ciudad de Míchigan, está en los afectos de Trump: fue escenario del gran final de campaña de 2016, cuando consiguió la victoria, y nuevamente en 2020, cuando perdió ante Biden.

– «Un momento tipo 1776» –

Para Jeff Dickerson, un reparador de 70 años de Bonita Springs, Florida, este es el octavo evento en el que apoya a Trump, incluyendo la manifestación del 6 de enero de 2021 contra la proclamación de la victoria electoral de Biden.

«Soy un seguidor acérrimo de Trump», dijo, y mencionó el flujo de inmigrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos como su principal preocupación.

Dickerson llegó con su sobrino Nigel Mahabir, psiquiatra de 48 años, quien se mostró maravillado por la naturaleza histórica del momento.

«Esto se siente como un momento tipo 1776», dijo en referencia a la fecha de la Declaración de Independencia.

«Si lo logramos y conseguimos que Trump llegue a la Casa Blanca, traerá a (J.D.) Vance, a Elon Musk, RFK (Robert Kennedy), traerá a Tulsi (Gabbard): ese es el Equipo de Estados Unidos».

Una de las principales preocupaciones de Mahabir es el «movimiento para introducir a los niños a una edad temprana al procedimiento de reasignación de género».

Ruth McDowell, asistente administrativa de 65 años en una universidad local, piensa igual.

«Quieren que los niños puedan decir lo que quieran sobre cuerpos cuando realmente ni siquiera saben lo que están haciendo», declaró a la AFP, y se mostró consternada por el futuro de sus nietos en caso de que gane Harris.

Chuck Lu, un inmigrante chino y propietario de una pequeña empresa en Chicago, dijo que este era su tercer evento acompañando a Trump, y que no cree que Harris pueda ganar legítimamente.

«Si, Dios no lo quiera, ella se convierte en presidenta, será instalada, mas no elegida».