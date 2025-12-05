Trump profundiza en el lenguaje antiinmigrante al llamar “basura” a la gente de Somalia

Lo dijo cuatro veces en siete segundos: los inmigrantes somalíes en Estados Unidos son “basura”.

No fue un error. De hecho, los ataques retóricos del presidente Donald Trump contra los inmigrantes han ido en aumento desde que, durante su anuncio de campaña presidencial hace una década, afirmó que México estaba enviando «violadores» a través de la frontera. También ha repetido la retórica que utilizó Adolf Hitler al llamar a las 54 naciones de África «países de mierda». Pero con un gesto solemne al cerrar una reunión de gabinete de dos horas el martes, Trump intensificó aún más su retórica antiinmigrante y descartó cualquier afirmación de que su administración solo buscaba expulsar a personas que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos.

«No los queremos en nuestro país», dijo Trump cinco veces refiriéndose a los 260.000 habitantes de ascendencia somalí del país . «Que regresen a sus lugares de origen y lo arreglen». Los miembros del gabinete reunidos vitorearon y aplaudieron. Se pudo ver al vicepresidente J.D. Vance levantando el puño. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sentado a la izquierda del presidente, le dijo a Trump ante la cámara: «Bien dicho».

El final de dos minutos ofreció una exhibición fascinante en una nación que se enorgullece de haber sido fundada y enriquecida por inmigrantes, junto con una horrible historia de esclavización de millones de ellos y de limitar quién puede ingresar. Las redadas y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de Trump han reavivado un viejo debate -y ampliado las divisiones de la nación- sobre quién puede ser estadounidense, con Trump diciéndoles a decenas de miles de ciudadanos estadounidenses, entre otros, que no los quiere en virtud de su origen familiar.

“Lo que ha hecho es incorporar este tipo de lenguaje más a la conversación cotidiana, más al ámbito general”, dijo Carl Bon Tempo, profesor de historia de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. “En cierto modo, ha legitimado este tipo de lenguaje que, durante mucho tiempo, para muchos estadounidenses se consideró fuera de lugar”.

Una pregunta que llega al corazón de la identidad estadounidense

Algunos estadounidenses han sentido durante mucho tiempo que las personas de ciertas partes del mundo nunca pueden integrarse realmente. Ese sentimiento de aversión hacia los extranjeros se ha manifestado durante períodos difíciles, como el alarmismo antichino a fines del siglo XIX y el encarcelamiento de unos 120.000 estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

Trump, reelegido con más de 77 millones de votos el año pasado, ha lanzado una campaña de todo el gobierno para limitar la inmigración. Su orden de eliminar la ciudadanía por nacimiento —que declara que los hijos de padres que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente o temporalmente no son ciudadanos estadounidenses a pesar de la 14.ª Enmienda— está siendo considerada por la Corte Suprema. Ha congelado en gran medida el sistema de asilo del país y reducido drásticamente el número de refugiados que se permite admitir. Además, su administración suspendió esta semana las solicitudes de inmigración de migrantes de 19 países con prohibición de viajes.

La inmigración sigue siendo un tema clave para Trump, y su aprobación general en este tema es ligeramente superior a la de su gestión. Según una encuesta de AP-NORC de noviembre, aproximadamente 4 de cada 10 adultos (el 42%) aprobaron la gestión del presidente, en comparación con la mitad que la aprobó en marzo. Trump ha impulsado su agenda con medidas represivas casi a diario. El miércoles, agentes federales lanzaron una redada de inmigración en Nueva Orleans .

Hay indicios de que Trump utiliza una retórica antiinmigratoria más contundente que muchos miembros de su propio partido. Un estudio de 200.000 discursos en el Congreso y 5.000 comunicaciones presidenciales relacionadas con la inmigración entre 1880 y 2020 reveló que las palabras más influyentes sobre el tema fueron términos como «imponer», «terrorismo» y «política» desde 1973 hasta el primer mandato presidencial de Trump.

Los autores escribieron en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias que Trump es «el primer presidente en la historia moderna de Estados Unidos que expresa un sentimiento hacia la inmigración más negativo que el del miembro promedio de su propio partido». Y eso fue antes de que llamara «basura» a miles de somalíes en Estados Unidos.

El presidente estadounidense, angustiado por otros acontecimientos ocurridos durante la reunión del Gabinete y las discusiones entre el presidente ruso Vladimir Putin y los enviados estadounidenses , optó por un discurso duro en su recargado cierre.

Los somalíes estadounidenses, dijo, «vienen del infierno» y «no aportan nada». No hacen más que quejarse y «su país apesta». Entonces Trump recurrió a un blanco familiar. La representante Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, una crítica abierta y frecuente de Trump, «es basura», dijo. «Sus amigos son basura».

Sus declaraciones sobre Somalia provocaron conmoción y condena desde Minneapolis hasta Mogadiscio.

“Mi visión de Estados Unidos y de vivir allí ha cambiado drásticamente. Nunca pensé que un presidente, especialmente en su segundo mandato, hablaría con tanta dureza”, declaró a The Associated Press Ibrahim Hassan Hajji, residente de la capital de Somalia. “Por eso, no tengo planes de viajar a Estados Unidos”.

Omar calificó la “obsesión” de Trump con ella y los somalí-estadounidenses de “espeluznante y malsana”.

“Nosotros no somos, y yo no soy, alguien a quien se pueda intimidar”, dijo, “y no vamos a ser chivos expiatorios”.

La influencia de Trump en estos temas es potente

Pero desde el púlpito más alto de la mayor economía del mundo, Trump ha tenido una influencia innegable en cómo la gente considera a los inmigrantes.

“Trump se especializa en traspasar los límites de lo que otros han hecho antes”, dijo César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de derecho de los derechos civiles en la Universidad Estatal de Ohio. “Está lejos de ser el primer político en abrazar la xenofobia racista. Pero como presidente de Estados Unidos, tiene más impacto que la mayoría”. A nivel nacional, Trump cuenta con una “lealtad notable” entre los republicanos, añadió. “A nivel internacional, encarna la aspiración de políticos e intelectuales con ideas afines”.

En Gran Bretaña, la actitud hacia los migrantes se ha endurecido en la década transcurrida desde el Brexit, una votación impulsada en parte por la hostilidad hacia los inmigrantes de Europa del Este. Nigel Farage, líder del partido ultraderechista Reform UK, ha calificado la migración no autorizada de «invasión» y ha advertido sobre la amenaza de disturbios civiles.

La francesa Marine Le Pen y su padre construyeron su imperio político con un lenguaje antiinmigrante décadas antes de que Trump entrara en la política. Sin embargo, el partido Agrupación Nacional ha suavizado su retórica para conseguir un apoyo más amplio. Le Pen a menudo presenta el asunto como un asunto administrativo o político.

De hecho, lo que Trump dijo sobre los somalíes probablemente sería ilegal en Francia si lo dijera alguien que no fuera un jefe de Estado, ya que los insultos públicos basados ​​en el origen nacional, la etnia, la raza o la religión de un grupo son ilegales según las leyes del país contra la incitación al odio. Sin embargo, la legislación francesa otorga inmunidad a los jefes de Estado.

Un abogado expresó su preocupación de que las palabras de Trump alienten a otros jefes de estado a utilizar discursos de odio similares dirigidos contra personas en grupos.

“Comentarios que dicen que una población apesta —viniendo de un jefe de estado extranjero, una importante potencia militar y económica mundial— nunca antes habían sucedido”, dijo el abogado parisino Arié Alimi, quien ha trabajado en casos de incitación al odio. “Así que aquí estamos cruzando un umbral muy, muy, muy importante en cuanto a la expresión de comentarios racistas”.

Pero el presidente “Estados Unidos primero” dijo que no le preocupa lo que otros piensen de su retórica cada vez más polarizadora sobre la inmigración.

«Oigo a alguien decir: ‘Oh, eso no es políticamente correcto'», dijo Trump, al concluir su resumen del martes. «No me importa. No los quiero».