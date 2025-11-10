Trump indultó a Rudy Giuliani y a otros que apoyaron los intentos de anular las elecciones de 2020

El presidente Donald Trump indultó a su exabogado personal Rudy Giuliani , a su exjefe de gabinete Mark Meadows y a otros acusados ​​de respaldar los esfuerzos del republicano por revertir las elecciones de 2020, según informó un funcionario del Departamento de Justicia.

Ed Martin, el abogado del gobierno encargado de los indultos, publicó en redes sociales una proclamación firmada del indulto “pleno, completo e incondicional”, en la que también se menciona a los abogados conservadores Sidney Powell y John Eastman . La proclamación, publicada en línea el domingo por la noche, indica explícitamente que el indulto no se aplica a Trump.

Los indultos presidenciales solo se aplican a delitos federales, y ninguno de los aliados de Trump mencionados fue acusado en casos federales relacionados con las elecciones de 2020. Sin embargo, esta medida subraya los continuos esfuerzos del presidente Donald Trump por reescribir la historia de las elecciones que perdió ante el demócrata Joe Biden. Se produce tras los indultos masivos concedidos a cientos de simpatizantes de Trump acusados ​​por los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, incluidos aquellos condenados por atacar a las fuerzas del orden.

La proclamación describió los esfuerzos por procesar a los acusados ​​de ayudar a Trump en su intento por aferrarse al poder como “una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense” y afirmó que los indultos estaban diseñados para continuar “el proceso de reconciliación nacional”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado el lunes solicitando comentarios.

También fueron indultados los republicanos que actuaron como electores falsos para Trump en 2020 y que fueron acusados ​​en casos estatales de presentar certificados falsos que confirmaban que eran electores legítimos a pesar de la victoria de Biden en esos estados.

El propio Trump fue acusado de delitos graves por supuestamente intentar revertir su derrota electoral de 2020, pero el caso presentado por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, fue abandonado en noviembre tras la victoria de Trump sobre la demócrata Kamala Harris debido a la política del departamento de no procesar a presidentes en ejercicio.

Giuliani, Meadows y otros mencionados en la proclamación habían sido acusados ​​por fiscales estatales por las elecciones de 2020, pero los casos se estancaron o apenas avanzan . En septiembre, un juez desestimó el caso de Michigan contra 15 republicanos acusados ​​de intentar certificar falsamente a Trump como ganador de las elecciones en ese estado clave.