Trump está deshaciendo las protecciones para las personas transgénero en las políticas de vivienda de HUD

La administración Trump está reformulando rápidamente la política de vivienda a medida que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos se aleja de las protecciones de vivienda justa establecidas desde hace tiempo para las personas transgénero.

En los últimos meses, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ha estado poniendo en la mira la Regla de Acceso Igualitario de la era Obama, que amplió las protecciones para incluir la orientación sexual y la identidad de género. También están en la mira las investigaciones de quejas sobre vivienda justa y los albergues para personas sin hogar financiados con fondos federales.

“Esta administración quiere fingir que las personas trans no existen”, dijo Hannah Adams, abogada sénior del Proyecto Nacional de Ley de Vivienda. “Lo que estén haciendo no se ajusta a la supuesta misión del HUD de brindar protección a las familias que atraviesan dificultades en este país”.

HUD dijo en un comunicado que está defendiendo la histórica Ley de Vivienda Justa que garantiza el acceso igualitario a la vivienda para todos los estadounidenses, además de implementar lo que llamó la orden ejecutiva de Trump «que restaura la verdad biológica al gobierno federal».

A continuación se presentan algunas conclusiones clave sobre cómo HUD está afrontando la batalla por los derechos de las personas transgénero.

Definición de los derechos LGBTQ+ en la Ley de Vivienda Justa

La Ley de Equidad en la Vivienda identifica el sexo como una de las siete categorías protegidas para la discriminación en la vivienda. Sin embargo, no fue hasta que la administración Obama estableció la Regla de Acceso Igualitario en 2012 que dichas protecciones se extendieron para abarcar la orientación sexual, la identidad de género y el estado civil.

En 2016, la norma se amplió para incluir a las personas transgénero que buscan ayuda en refugios de emergencia financiados por el gobierno federal.

Cuatro años después, un fallo de la Corte Suprema de 2020 estableció que una ley histórica de derechos civiles protege a las personas gays, lesbianas y transgénero de la discriminación laboral. En 2021, bajo la administración Biden, los defensores de la vivienda y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) interpretaron esto como una afirmación más amplia de que las personas LGBTQ+ también estaban protegidas por la ley de vivienda justa.

Kim Johnson, gerente de políticas públicas de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, afirmó que las personas transgénero sufren una tasa desproporcionadamente mayor de indigencia a pesar de representar menos del 1% de la población general. El objetivo de la Ley de Vivienda Justa es proteger a todas las personas vulnerables a la discriminación, afirmó, incluso si el texto de la ley no incluye explícitamente la identidad de género como una categoría protegida.

“Realmente necesitamos asegurarnos de que estamos cumpliendo con lo que significa la ley, y el hecho es que las personas transgénero son algunas de las personas más marginadas en este país”, dijo Johnson.

HUD retira casos de discriminación en la vivienda

Desde que el presidente Donald Trump nombró a Scott Turner para tomar el mando en HUD , la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades ha ordenado al personal que pause las investigaciones de todos los casos de discriminación por identidad de género, según dos abogados de HUD que hablaron bajo condición de anonimato por temor a perder sus trabajos o beneficios.

Uno dijo que luego se emitieron cartas cerrando los casos por falta de jurisdicción.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) no ha revelado cuántos casos se han desestimado. Un informe de la Alianza Nacional de Vivienda Justa identificó al menos 195 denuncias por discriminación por identidad de género en 2023, aunque el HUD no ha especificado cuántos casos siguen pendientes.

Dado que los cambios en la norma de Acceso Igualitario y otras directrices aún no están claros, lo que sucede ahora suele depender de dónde se presente el caso. En los estados demócratas con leyes que ofrecen protecciones más allá de la ley federal, el HUD puede dirigir a los inquilinos que enfrentan discriminación LGBTQ+ a las oficinas estatales que aún aceptan casos, según un empleado del HUD que habló bajo condición de anonimato para poder hablar libremente sobre este tema polémico.

Para Sasha Samberg-Champion, asesora general adjunta de HUD en la administración Biden y ahora asesora especial para derechos civiles en la Alianza Nacional de Vivienda Justa, «No existe ninguna justificación de política pública para permitir la discriminación en el mercado inmobiliario contra las personas transgénero. Ninguna».

Los refugios para personas sin hogar luchan por cumplir con las directivas de Trump

Los líderes comunitarios dicen que enfrentan requisitos aparentemente contradictorios en los nuevos contratos de HUD con organizaciones sin fines de lucro que encuentran vivienda permanente para las personas sin hogar y administran refugios.

Una sección estipula que las organizaciones sin fines de lucro no pueden promover la “ideología de género”, mientras que al mismo tiempo otra exige el cumplimiento de la ley contra la discriminación, según una copia proporcionada a AP.

En Memphis, Tennessee, una organización sin fines de lucro que brinda refugio de emergencia para personas transgénero busca aumentar su capacidad debido a la incertidumbre.

Kayla Gore, directora ejecutiva de My Sistah’s House, afirmó que puede hacerlo porque no recibe fondos federales. Sin embargo, otros refugios están eliminando de sus sitios web información sobre sus servicios a la comunidad LGBTQ+, por temor a que se les retire la financiación federal si no lo hacen, añadió.

“La gente está confundida”, dijo Gore. “No saben qué hacer porque quieren proteger sus ganancias”.

Futuro incierto para la Regla de Acceso Igualitario

Poco después de asumir el cargo de secretario del HUD en febrero, Turner anunció que suspendería la aplicación de la Regla de Igualdad de Acceso y presentó discretamente una propuesta para revisar la política. Los funcionarios del HUD se han negado a revelar cuáles son los cambios propuestos.

En 2020, la primera administración de Trump intentó, sin éxito, liberar a los refugios de cualquier obligación de alojar a personas transgénero.

Con el regreso de Trump para un segundo mandato, los defensores temen que su administración se sienta aún más envalentonada para ir más allá y prohibir por completo que los refugios acepten la identidad de género.

“Desafortunadamente, esto está haciendo que una clase de personas que ya eran vulnerables sea aún más vulnerable”, dijo Seran Gee, abogado de Advocates for Trans Equality.

“Nuestras protecciones no pueden ser una pelota de ping-pong que cambie cada cuatro años”.