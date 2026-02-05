Trump dice que Washington ha esperado 200 años por el arco que quiere construir

El presidente Donald Trump dice que la historia está de su lado.

Quiere construir un arco imponente cerca del Monumento a Lincoln y sostiene que la capital del país pidió por primera vez un monumento así hace dos siglos, llegando incluso a erigir cuatro estatuas de águilas como parte del proyecto antes de que éste se viera frustrado por el ataque a Fort Sumter.

«Se interrumpió por algo llamado la Guerra Civil, y por eso nunca se construyó», dijo Trump a bordo del Air Force One mientras volaba a Florida el fin de semana pasado. «Luego, casi construyeron algo en 1902, pero nunca se construyó».

La historia de Trump es errónea: las águilas a las que hace referencia forman parte de un puente que conecta Virginia y Washington, construido décadas después de la Guerra Civil. Lo más parecido a un arco que Washington tuvo fue una construcción de madera y yeso construida en 1919 para conmemorar el fin de la Primera Guerra Mundial, e incluso eso siempre estuvo pensado para ser temporal.

“Durante 200 años han querido construir un arco”, dijo Trump, refiriéndose a un arco. “Hay 57 ciudades en todo el mundo que lo tienen. Somos la única gran ciudad, Washington, D. C., que no lo tiene”.

Chandra Manning, profesora de historia en la Universidad de Georgetown, dijo que Washington era una ciudad incipiente en el siglo XIX, que enfrentaba una escasez de viviendas, una falta de pensiones para los visitantes, caminos que no llevaban a ninguna parte y un Capitolio estadounidense incompleto.

“Washington, antes de la Guerra Civil, seguía siendo una ciudad inacabada”, dijo Manning. “No se impulsa la conmemoración decorativa en el Washington prebélico porque aún no cuenta con todos los edificios funcionales que necesita”.

Trump ha ofrecido una justificación histórica similar para el salón de baile de 400 millones de dólares que demolió el Ala Este de la Casa Blanca para comenzar a construir, argumentando que los funcionarios durante 150 años han querido un gran espacio para eventos.

Esa afirmación también es dudosa. Si bien el espacio en la Casa Blanca ha sido un problema desde hace mucho tiempo , no hay constancia de protestas públicas por un salón de baile. No obstante, Trump utiliza un argumento similar para justificar el arco.

“Creo que será el más bonito del mundo”, dijo.

‘El más grande de todos’

El arco estaría cerca del Puente Memorial de Arlington, que cruza el río Potomac.

Trump presentó la idea por primera vez en una cena celebrada en octubre para los principales donantes de su salón de baile. Sin revelar cuánto costaría el arco, quién lo financiaría ni si solicitaría la aprobación de los responsables de planificación, el presidente mostró tres modelos de arcos de diferentes tamaños, todos con una estatua de la Estatua de la Libertad en la parte superior.

El presidente reconoció entonces que el más grande era su favorito, y The Washington Post informó que Trump está considerando construir un arco de 76 metros de altura. Al preguntársele al respecto a bordo del Air Force One, Trump no confirmó la altura exacta que desea, pero respondió: «Me gustaría que fuera el más grande de todos».

«Estamos formando un comité, y este lo revisará», dijo Trump. «Será un tema sustancial».

El presidente dice que le gustaría que la nueva estructura recordara al Arco del Triunfo, al final de los Campos Elíseos de París, que fue construido para honrar a quienes lucharon por Francia durante la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas.

Pero ese monumento solo mide 50 metros (164 pies) de altura. Un arco de Washington de 76 metros eclipsaría al Monumento a Lincoln y a la Casa Blanca, e incluso rivalizaría con el Capitolio, que mide 88 metros (288 pies).

El arco terminado sería parte de un auge de la construcción que Trump ha desencadenado personalmente, ansioso por usar su experiencia como ex magnate de la construcción de Nueva York para dejar una marca física duradera en la presidencia.

Además del salón de baile, Trump cerrará el Centro Kennedy durante dos años para realizar renovaciones, en medio de la reacción negativa de los artistas por los cambios que ha realizado en el principal recinto de artes escénicas del país. Reemplazó el césped del Jardín de Rosas por un patio que recuerda a su finca Mar-a-Lago en Florida, y redecoró el Baño Lincoln y la Sala de las Palmeras en el interior de la Casa Blanca.

Trump también instaló un Paseo de la Fama con retratos de presidentes pasados ​​a lo largo de la Columnata, enormes astas de bandera en los jardines norte y sur, y adornos dorados, querubines y otros elementos llamativos en la Oficina Oval, sustancialmente renovada.

El arco ampliaría la influencia del presidente a Washington, donde ha hablado de embellecer áreas verdes “cansadas” y señalización y medianas de calles rotas y también desplegó a la Guardia Nacional para ayudar a disolver campamentos de personas sin hogar.

La firma local Harrison Design está trabajando en el proyecto, aunque aún no se ha anunciado la fecha de inicio de la construcción. Trump quiere inaugurar la nueva estructura como parte de las celebraciones del 250.º aniversario de Estados Unidos .

El puente en realidad llegó después de la Guerra Civil.

Cuando se le presionó sobre lo que Trump quiso decir con las cuatro águilas, la Casa Blanca envió una foto que muestra esculturas de águilas en las cuatro esquinas del Puente Memorial de Arlington, pero sin más detalles.

“El presidente Trump tiene razón. Durante casi 200 años, el pueblo estadounidense ha deseado un Arco en la capital de nuestra nación para exhibir nuestra gran historia”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle. “La audaz visión del presidente Trump quedará impresa en el tejido social de Estados Unidos y se sentirá en las generaciones venideras. Sus éxitos seguirán dando a la nación más grande del mundo, Estados Unidos, la gloria que merece”.

Sin embargo, el momento elegido por el presidente no es el adecuado.

El Puente Conmemorativo de Arlington se propuso por primera vez en 1886, pero no fue aprobado por el Congreso hasta 1925. Según el Servicio de Parques Nacionales, el puente fue concebido después de la Guerra Civil y estaba destinado a conmemorar la reunificación simbólica del Norte y el Sur.

Originalmente se construyó para conectar el sitio del Monumento a Lincoln con la residencia del general confederado Robert E. Lee, donde ahora se encuentra el Cementerio Nacional de Arlington. En aquel entonces, la orientación de las águilas —derecha o izquierda, para simbolizar el interior de la ciudad o el exterior, hacia los visitantes— generó controversia.

El servicio de parques dice que el puente fue construido entre 1926 y 1931, y el informe de un ingeniero enumera fechas ligeramente diferentes, aún décadas después del cronograma de Trump.

Washington también mandó construir un Arco de la Victoria cerca de la Casa Blanca en 1919 para conmemorar el fin de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, era de madera y yeso, y su construcción estaba destinada a ser temporal. La estructura fue demolida en el verano de 1920.

Una propuesta de 2000 pedía un arco de la paz en Washington, pero esos planes fueron abandonados después de los ataques del 11 de septiembre del año siguiente.

Manning, quien también es ex guardabosques del Servicio de Parques Nacionales, dijo que, dejando de lado a Washington, «no conozco ninguna tradición estadounidense larga de construcción de arcos para cosas».

“Eso me suena como algo importado de otro lugar”, dijo.