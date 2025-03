Trump dice que está considerando maneras de cumplir un tercer mandato como presidente

El presidente Donald Trump dijo el domingo que “no estoy bromeando” sobre intentar cumplir un tercer mandato, la indicación más clara de que está considerando maneras de romper una barrera constitucional que le impide seguir liderando el país después de que termine su segundo mandato a principios de 2029.

«Hay métodos para hacerlo», dijo Trump en una entrevista telefónica con NBC News desde Mar-a-Lago, su club privado.

Posteriormente, explicó a los periodistas a bordo del Air Force One, que viajaba desde Florida hasta Washington: «Me han pedido más que me presente a un tercer mandato, que en cierto modo es un cuarto, porque las otras elecciones, las de 2020, fueron totalmente amañadas». Trump perdió esas elecciones ante el demócrata Joe Biden.

Aun así, Trump agregó: “No quiero hablar de un tercer mandato ahora porque, no importa cómo lo mires, tenemos mucho tiempo por delante”.

La Enmienda 22 , agregada a la Constitución en 1951 después de que el presidente Franklin D. Roosevelt fuera elegido cuatro veces seguidas, dice que “ninguna persona será elegida para el cargo de Presidente más de dos veces”.

Cualquier intento de permanecer en el cargo sería legalmente sospechoso, y no está claro con qué seriedad Trump podría considerar esta idea. No obstante, los comentarios fueron un reflejo extraordinario del deseo de mantener el poder de un presidente que violó las tradiciones democráticas hace cuatro años al intentar anular las elecciones que perdió contra Biden.

“Esta es otra escalada más en su claro intento de tomar el control del gobierno y desmantelar nuestra democracia”, declaró el representante Daniel Goldman, demócrata por Nueva York, quien fue el principal abogado del primer juicio político contra Trump. “Si los republicanos del Congreso creen en la Constitución, se opondrán públicamente a las ambiciones de Trump de un tercer mandato”.

Steve Bannon, ex estratega de Trump que dirige el podcast de derecha “War Room”, pidió que el presidente se postule nuevamente durante un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora el mes pasado.

“Queremos a Trump en el 28”, dijo.

Kayla Thompson, una ex asistente legal de 30 años de Wisconsin, dijo que le gustaría “absolutamente” que Trump cumpliera otro mandato.

“Estados Unidos lo necesita. Estados Unidos va por buen camino y, si no lo hace, probablemente estemos retrocediendo”, dijo Thompson, quien el domingo asistía a un evento de campaña con Elon Musk en Green Bay para una candidatura a la Corte Suprema estatal.

Jeremy Paul, profesor de derecho constitucional en la Universidad Northeastern de Boston, dijo que “no hay argumentos legales creíbles para que se postule para un tercer mandato”.

Kristen Welker de NBC le preguntó a Trump si una posible vía para un tercer mandato era que el vicepresidente JD Vance se postulara para el puesto principal y «luego le pasara la posta a usted».

«Bueno, esa es una», respondió Trump. «Pero hay otras también. Hay otras».

“¿Puedes contarme otra?” preguntó Welker.

“No”, respondió Trump.

La oficina de Vance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Derek Muller, profesor de derecho electoral en Notre Dame, señaló que la Enmienda 12 , ratificada en 1804, dice que “ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo de Presidente será elegible para el de Vicepresidente de los Estados Unidos”.

Muller dijo que eso indica que si Trump no es elegible para postularse nuevamente a la presidencia debido a la Enmienda 22, tampoco es elegible para postularse a la vicepresidencia.

«No creo que haya ningún ‘truco extraño’ para evadir los límites del mandato presidencial», dijo Muller.

Además, buscar un tercer mandato requeriría una aquiescencia extraordinaria de los funcionarios federales y estatales, por no mencionar los tribunales y los propios votantes.

Sugirió que Trump está hablando de un tercer mandato por razones políticas para “mostrar la mayor fuerza posible”.

«Un presidente en su etapa de transición como Donald Trump tiene todos los incentivos del mundo para aparentar que no es un presidente en su etapa de transición», dijo.

A Trump, que cumpliría 82 años al final de su segundo mandato, se le preguntó si querría seguir desempeñando “el trabajo más difícil del país” en ese momento.

“Bueno, me gusta trabajar”, ​​dijo el presidente.

Trump insinuó que los estadounidenses estarían de acuerdo con un tercer mandato debido a su popularidad. Falsamente afirmó tener «las cifras más altas en las encuestas de cualquier republicano en los últimos 100 años».

Los datos de Gallup muestran que el presidente George W. Bush alcanzó un índice de aprobación del 90% después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Su padre, el presidente George H. W. Bush, alcanzó el 89% después de la Guerra del Golfo en 1991.

Trump ha alcanzado un máximo del 47% en los datos de Gallup durante su segundo mandato, a pesar de afirmar estar “en el 70% superior en muchas encuestas, en las encuestas reales”.

Trump ya había reflexionado anteriormente sobre la posibilidad de servir más de dos mandatos, generalmente con bromas ante audiencias amigables.

“¿Puedo postularme nuevamente?”, preguntó durante un retiro de los republicanos en la Cámara de Representantes en enero.

Representantes de los líderes del Congreso —el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Washington, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York— no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AP.