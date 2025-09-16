Trump dice que EEUU debería eliminar los informes trimestrales de ganancias

El presidente Donald Trump quiere eliminar el informe de ganancias trimestrales.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que los reguladores de valores deberían dejar de exigir a las empresas que publiquen informes financieros trimestrales y, en su lugar, adoptar un período de presentación de informes semestral. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) exige a las empresas que cotizan en bolsa que presenten informes trimestrales desde 1970.

“Esto ahorrará dinero y permitirá a los gerentes concentrarse en administrar adecuadamente sus empresas”, escribió Trump.

Trump solicitó a la SEC que examinara el requisito de presentación de informes cada tres meses, en lugar de cada seis, durante su primer mandato. No se hizo ningún cambio.

Quienes apoyan el cambio afirman que la presentación de informes trimestrales es demasiado costosa y lenta, y desalienta a las empresas a cotizar en bolsa. También afirman que los ejecutivos se centran demasiado en alcanzar los objetivos de ganancias trimestrales y no lo suficiente en la planificación a largo plazo.

La Bolsa de Valores de Largo Plazo (LTSE) también ha solicitado un cambio en la frecuencia con la que las empresas deben informar sus resultados financieros. La LTSE, un mercado de valores que aboga por que las empresas se centren en los objetivos y el rendimiento a largo plazo, anunció a principios de este mes que presentará una petición a la SEC para exigir a las empresas que informen sus resultados financieros semestralmente, con la opción de hacerlo trimestralmente.

«Esta petición supone un paso fundamental para permitir que las empresas genuinamente a largo plazo se centren en el crecimiento sostenible en lugar del ruido trimestral», dijo Maliz Beams, director ejecutivo de LTSE, en una declaración sobre la petición planificada.

Quienes están a favor de las ganancias trimestrales dicen que los informes proporcionan a los inversores actualizaciones financieras valiosas y los hacen conscientes de cualquier riesgo nuevo que enfrente una empresa.

Un informe de 2024 de David S. Koo, profesor adjunto de contabilidad en el Donald G. Costello College of Business de la Universidad George Mason, dijo que los informes más frecuentes suelen proporcionar más contexto y perspectiva para los inversores que necesitan evaluar la salud y las perspectivas de una empresa.

Koo también afirmó que esa fue la razón original del cambio de política de la SEC en 1970, que exigió a las empresas divulgar sus resultados financieros trimestralmente, en lugar de semestralmente. Esto se debió a una economía en auge posterior a la Segunda Guerra Mundial que posteriormente entró en recesión. Las empresas que prosperaron durante esa expansión pudieron ocultar la disminución de sus beneficios durante la recesión, lo que perjudicó a los inversores.

«El propósito de los informes trimestrales era reducir esa asimetría de información», dijo Koo.