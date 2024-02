Trump critica el fallo de fraude de Nueva York

El expresidente Donald Trump arremetió contra el juez que le impuso una multa de 355 millones de dólares en su juicio por fraude civil en Nueva York y atacó a la larga lista de fiscales con casos en su contra mientras hacía campaña en Michigan el sábado. noche mientras se enfrenta a sanciones que, con intereses, podrían superar los 500 millones de dólares .

Trump estaba haciendo su discurso en un estado que se espera sea crítico en noviembre mientras gira hacia una probable revancha de las elecciones generales contra el presidente Joe Biden. Si bien Biden venció por poco a Trump aquí en 2020, el presidente enfrenta un profundo escepticismo en el estado, especialmente de los votantes árabe-estadounidenses enojados por su apoyo a Israel en la guerra entre Israel y Hamas a medida que aumenta el número de muertos palestinos.

Mientras tanto, Trump ha estado trabajando para atraer a los votantes obreros y sindicales que fueron fundamentales para su victoria en 2016. El sábado, volvió a hacer su discurso a los trabajadores automotrices, criticando los mandatos de vehículos eléctricos que, según él, conducirán en última instancia a perdió empleos y promocionó los aranceles que impuso.

“Tenemos que hacerles saber que llegará un tren de carga en noviembre”, dijo Trump ante más de 2.000 seguidores reunidos en un hangar helado en Waterford Township, en los suburbios de Detroit.

Pero Trump volvió a centrarse más en sus quejas y comenzó con un discurso de 15 minutos sobre los casos penales y civiles en su contra.

El viernes, un juez de Nueva York ordenó a Trump pagar 355 millones de dólares después de concluir que había mentido sobre su riqueza durante años, conspirando para engañar a bancos, aseguradoras y otros inflando su riqueza en los estados financieros. Trump ha prometido apelar.

Esa sanción se produjo días después de que se ordenara a Trump pagar 83,3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por dañar su reputación después de que ella lo acusara de agresión sexual.

Con los pagos de intereses, las deudas legales de Trump ahora podrían superar los 500 millones de dólares , una cantidad que no está claro si Trump puede permitirse pagar o no.

Trump calificó la decisión del viernes como “una atrocidad anárquica e inconstitucional que prende fuego a nuestras leyes como nunca antes nadie había visto en este país”.

Llamó al juez del caso, Arthur Engoron, “corrupto”, y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien presentó el caso, de “lunática”. Llamó “animal” al fiscal especial Jack Smith, quien presentó dos acusaciones federales en su contra, mientras se burlaba de la pronunciación del nombre de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis.

Trump tuvo éxito en las primarias republicanas al presentar los cargos, que incluyen acusaciones penales estatales y federales en cuatro jurisdicciones distintas, como parte de un esfuerzo coordinado de Biden y otros demócratas para dañar sus proyectos electorales. También los ha presentado repetidamente como un ataque a sus seguidores.

«Estos repulsivos abusos de poder no son sólo un ataque contra mí, son realmente un ataque contra usted y todos los estadounidenses», dijo Trump el sábado. «¡Estamos todos juntos en este lío!»

Pero no está claro si esos llamamientos funcionarán en una elección general, particularmente entre los votantes suburbanos en áreas metropolitanas clave de estados indecisos en lugares como el condado de Oakland, donde Trump habló el sábado.

El condado de Oakland, un próspero suburbio de Detroit y el segundo condado más grande del estado, fue alguna vez un bastión del Partido Republicano, pero ha tenido una tendencia más demócrata en las últimas elecciones, en parte debido a las mujeres votantes . Trump perdió el condado ante Hillary Clinton en 2016 y Biden en 2020, en ambas ocasiones por ocho puntos porcentuales.

Si bien Michigan celebrará sus primarias después de Carolina del Sur, sólo 16 de los 55 delegados presidenciales republicanos serán determinados en la votación del 27 de febrero.

Los 39 restantes serán distribuidos por los delegados de distrito en una convención estatal republicana de Michigan el 2 de marzo.

La visita de Trump se produjo cuando el Partido Republicano del estado ha estado en crisis , en medio de reclamos contrapuestos sobre la presidencia y la crisis financiera.

Trump se metió con cuidado en el caos ofreciendo un saludo al recién electo presidente estatal del Partido Republicano, Pete Hoekstra, ex miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y leal a Trump que se desempeñó como embajador de Trump en los Países Bajos.

Hoekstra fue elegido después de que la entonces presidenta Kristina Karamo fuera derrocada tras acumular cientos de miles de deudas.

«Un gran congresista y un gran embajador», dijo Trump.

Un hombre solitario entre la multitud que aún era leal a Karamo, quien había dicho que no cedería el puesto, abucheó y llamó a Hoekstra un RINO. El término pretende ser un insulto y un acrónimo de Republican In Name Only.