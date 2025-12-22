Trump celebra evento con Rubio y Hegseth durante vacaciones mientras aumentan tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump se reunirá el lunes con altos funcionarios de seguridad nacional, un encuentro que ocurre mientras la Guardia Costera estadounidense intensifica los esfuerzos para interceptar petroleros en el Mar Caribe como parte de la creciente campaña de presión del gobierno republicano sobre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de la Marina, John Phelan, tienen previsto reunirse con Trump, quien se encuentra de vacaciones en su resort de Mar-a-Lago, para lo que la Casa Blanca calificó como un «anuncio importante». Trump planea hablar sobre una iniciativa de construcción naval en el evento, según un funcionario de la Casa Blanca, quien no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.

Pero la reunión de miembros clave del equipo de seguridad nacional de Trump también llega en otro punto de inflexión en la campaña de presión de cuatro meses de Trump contra el gobierno de Maduro, que comenzó con el propósito declarado de detener el flujo de drogas ilegales desde la nación sudamericana, pero que se ha convertido en algo más amorfo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha comenzado a evacuar a las familias de los diplomáticos de Venezuela, según un funcionario de inteligencia europeo que habló bajo condición de anonimato para discutir información sensible.

El funcionario declaró a The Associated Press que las evacuaciones incluyen mujeres y niños y comenzaron el viernes. Añadió que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso está evaluando la situación en Venezuela con un tono muy sombrío. La Casa Blanca y el Kremlin no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

En el Caribe, la Guardia Costera estadounidense continuó el lunes por segundo día consecutivo la persecución de un petrolero sancionado, que el funcionario de la Casa Blanca describió como parte de una «flota oscura» que Venezuela utiliza para evadir las sanciones estadounidenses. El petrolero, añadió el funcionario, navega bajo bandera falsa y está sujeto a una orden judicial de incautación en Estados Unidos.

Se trata del tercer barco perseguido por la Guardia Costera, que el sábado incautó un buque con bandera panameña llamado Centuries que, según funcionarios estadounidenses, formaba parte de la flota sombra venezolana.

La Guardia Costera, con la asistencia de la Armada, incautó el 10 de diciembre un petrolero sancionado llamado Skipper, que también forma parte de la flota de petroleros clandestina que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para transportar carga sancionada. Ese buque estaba registrado en Panamá.

Trump, tras esa primera incautación, afirmó que Estados Unidos implementaría un «bloqueo» a Venezuela. Trump ha reiterado que los días de Maduro en el poder están contados.

La semana pasada, Trump exigió que Venezuela devuelva los activos que confiscó a compañías petroleras estadounidenses hace años, justificando nuevamente su anuncio de un “bloqueo” contra los petroleros sancionados que viajen hacia o desde el país sudamericano.

Mientras tanto, el Departamento de Defensa, bajo las órdenes de Trump, continúa su campaña de ataques a embarcaciones más pequeñas en el Caribe y el Océano Pacífico oriental que, según alega, transportan drogas a Estados Unidos y más allá.

Al menos 104 personas han muerto en 28 ataques conocidos desde principios de septiembre. Estos ataques han sido objeto de escrutinio por parte de legisladores estadounidenses y activistas de derechos humanos, quienes afirman que el gobierno ha presentado escasas pruebas de que sus objetivos sean efectivamente narcotraficantes y de que los ataques mortales constituyan ejecuciones extrajudiciales.