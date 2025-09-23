Trump cancela reunión en la Casa Blanca con Schumer y Jeffries pese al riesgo de cierre del gobierno

El presidente Donald Trump canceló abruptamente la reunión planeada para esta semana con los líderes demócratas del Congreso, negándose a negociar sobre sus demandas de reforzar los fondos de atención médica como parte de un acuerdo para evitar un posible cierre inminente del gobierno federal .

En una extensa publicación en redes sociales el martes, Trump rechazó la reunión que la Casa Blanca había acordado el día anterior. Habría sido la primera vez que el presidente republicano se reuniera con los líderes del Partido Demócrata, el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries , desde su regreso a la Casa Blanca.

“He decidido que ninguna reunión con sus líderes del Congreso podría ser productiva”, escribió Trump en la publicación.

El presidente se quejó de que los demócratas «amenazan con paralizar el Gobierno de Estados Unidos» a menos que los republicanos accedan a aumentar la financiación de la atención médica para diversos grupos de personas a los que ha criticado. Trump no cerró la puerta a una futura reunión con los líderes demócratas, pero advirtió de un «largo y brutal camino» por delante a menos que los demócratas retiren sus exigencias de rescatar los fondos de la atención médica.

Con el Congreso en un punto muerto , el gobierno se encamina hacia un cierre federal la próxima semana, el 1 de octubre, si la Cámara de Representantes y el Senado no logran aprobar la legislación necesaria para financiar oficinas y servicios durante el nuevo año fiscal. Los legisladores abandonaron la ciudad en medio del estancamiento y no regresarán hasta el 29 de septiembre.

Trump no ha tenido miedo de cerrar el gobierno y, durante su primer mandato, fue presidente durante el cierre federal más largo del país , durante la temporada navideña de 2018-2019, cuando presionaba al Congreso para que proporcionara fondos para su prometido muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

El presidente insistió durante el fin de semana en que los servicios esenciales, incluidos los de los veteranos, permanecerían abiertos.

Los republicanos, que tienen la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, han estado intentando evitar un cierre del gobierno. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, lideró la aprobación a finales de la semana pasada de una medida de financiación temporal, que habría mantenido las oficinas gubernamentales en funcionamiento hasta noviembre mientras se inician las negociaciones.

Esa es la forma típica de ganar tiempo durante las disputas por la financiación, pero la medida fracasó en el Senado. Los demócratas se negaron a apoyar el proyecto de ley provisional porque no incluía sus prioridades en materia de fondos para la atención médica. Una propuesta demócrata, que restituía los fondos para la atención médica, fue derrotada por los republicanos del Senado.

Schumer y Jeffries han exigido una reunión con Trump para llegar a un acuerdo, pero el presidente republicano se ha mostrado reacio a entablar conversaciones y ha ordenado a los líderes republicanos en el Capitolio que no negocien con los demócratas.

La reunión programada para el jueves potencialmente habría provocado un enfrentamiento en la Casa Blanca, que recordaría la pelea por la financiación de 2018, cuando Trump encabezó una explosiva sesión pública con Schumer y la representante Nancy Pelosi.

El martes por la mañana, Schumer y Jeffries emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que, tras semanas de evasivas republicanas, el presidente había accedido a reunirse en el Despacho Oval. Sin embargo, tras la cancelación del encuentro por parte del presidente republicano, Jeffries publicó en línea: «Trump siempre se acobarda».

“Donald Trump acaba de cancelar una reunión importante en el Despacho Oval con el líder Schumer y yo”, escribió Jeffries. “Los extremistas quieren cerrar el gobierno porque no están dispuestos a abordar la crisis sanitaria republicana que está devastando a Estados Unidos”.

Los demócratas trabajan para proteger los programas de salud . La propuesta demócrata extendería los subsidios mejorados al seguro médico que expiran a finales de año, además de revertir los recortes a Medicaid incluidos en el proyecto de ley republicano de recortes fiscales y gastos, promulgado a principios de este año.

Los republicanos han dicho que las demandas de los demócratas de revertir los cambios a Medicaid no son viables, pero también han dicho que hay tiempo para abordar la cuestión del subsidio al seguro de salud en los próximos meses.