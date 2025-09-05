Trump buscará cambiar el nombre del Pentágono a «Departamento de Guerra»

El presidente Donald Trump planea firmar el viernes una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, su más reciente esfuerzo por proyectar una imagen de dureza para las fuerzas armadas de Estados Unidos.

El presidente republicano no puede cambiar formalmente el nombre sin una legislación, que su administración solicitaría al Congreso. Mientras tanto, Trump autorizará al Pentágono a usar «títulos secundarios» para que el departamento pueda conservar su nombre original.

Los planes fueron revelados por un funcionario de la Casa Blanca, que solicitó el anonimato antes del anuncio público, y detallados en una hoja informativa de la Casa Blanca.

El Departamento de Guerra se creó en 1789, el mismo año en que entró en vigor la Constitución de los Estados Unidos. Su nombre fue cambiado por ley en 1947, dos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, publicó “DEPARTAMENTO DE GUERRA” en las redes sociales después de que Fox News informara inicialmente sobre la orden ejecutiva.

Trump y Hegseth han hablado durante mucho tiempo sobre cambiar el nombre, y Hegseth incluso creó una encuesta en las redes sociales sobre el tema en marzo.

Desde entonces, ha insinuado en múltiples eventos públicos, incluyendo un discurso en Fort Benning, Georgia, el jueves, que su cargo como secretario de Defensa podría no ser permanente. Ante un auditorio lleno de soldados, declaró que «mañana podría tener un cargo ligeramente diferente».

En agosto, Trump declaró a la prensa: «A todos les gusta que tuviéramos una increíble historia de victorias cuando era el Departamento de Guerra. Luego lo cambiamos a Departamento de Defensa».

Cuando se le enfrentó la posibilidad de que realizar el cambio de nombre requeriría una ley del Congreso, Trump dijo a los periodistas: «simplemente lo haremos».

«Estoy seguro de que el Congreso estará de acuerdo si lo necesitamos», añadió.

Esta medida es sólo la última de una larga serie de cambios culturales que Hegseth ha introducido en el Pentágono desde que asumió el cargo a principios de año.

Al principio de su mandato, Hegseth presionó con fuerza para eliminar lo que veía como los impactos de la “cultura woke” en el ejército, no solo eliminando los programas de diversidad del departamento, sino también limpiando bibliotecas y sitios web de material considerado divisivo.

El resultado fue la retirada y revisión de cientos de libros en las academias militares, que acabaron incluyendo títulos sobre el Holocausto y las memorias de Maya Angelou. También resultó en la eliminación de miles de sitios web que honraban las contribuciones de mujeres y grupos minoritarios.

«Creo que el presidente y el secretario han sido muy claros al respecto: cualquiera que diga en el Departamento de Defensa que la diversidad es nuestra fortaleza, francamente, está equivocado», dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, a los periodistas en marzo.

Hegseth también presidió la retirada de todas las tropas transgénero del ejército tras una orden ejecutiva de Trump a través de un proceso que algunos han descrito como “deshumanizante” o de “crueldad abierta”.