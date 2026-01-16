Trump anuncia los lineamientos del plan de salud que quiere que el Congreso considere

El presidente Donald Trump anunció el jueves los lineamientos de un plan de atención médica que quiere que el Congreso adopte mientras los republicanos enfrentan una creciente presión para abordar los crecientes costos de salud después de que los legisladores permitieron que expiraran los subsidios .

La piedra angular es su propuesta de enviar dinero directamente a los estadounidenses para cuentas de ahorro para la salud, de modo que puedan gestionar los costos de seguros y salud como mejor les parezca. Los demócratas han rechazado la idea, considerándola un sustituto insignificante de los créditos fiscales que habían ayudado a reducir las primas mensuales de muchas personas.

«El gobierno les pagará el dinero directamente», dijo Trump en un video grabado que la Casa Blanca difundió para anunciar el plan. «Les llega a ustedes y luego ustedes toman el dinero y pagan su propia atención médica».

El plan de Trump también se centra en reducir los precios de los medicamentos y exigir a las aseguradoras que sean más transparentes con el público sobre los costos, los ingresos, las reclamaciones rechazadas y los tiempos de espera para la atención.

Trump se ha visto acosado durante mucho tiempo por la falta de un plan integral de salud, mientras él y los republicanos intentaban desmantelar la emblemática ley del expresidente Barack Obama, la Ley de Atención Médica Asequible. Trump se vio frustrado durante su primer mandato al intentar derogar y reemplazar la ley.

Cuando se postuló a la presidencia en 2024, Trump afirmó que solo tenía «conceptos de un plan» para abordar la atención médica. Su nueva propuesta, escasa en detalles, parecía ser el concepto de un plan.

El Dr. Mehmet Oz , administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, lo describió a los periodistas en una conferencia telefónica como un «marco que creemos ayudará al Congreso a crear legislación».

Un funcionario de la Casa Blanca, que no estaba autorizado a hablar públicamente y describió algunos detalles bajo condición de anonimato, dijo que la administración había estado discutiendo la propuesta con aliados en el Congreso, pero no pudo nombrar a ningún legislador que estuviera trabajando para abordar el plan.

El senador Bill Cassidy de Luisiana, presidente republicano del comité de salud del Senado, dijo en una publicación en las redes sociales elogiando el plan de Trump que su comité «ha tomado y tomará medidas sobre la agenda de asequibilidad del presidente».

Algunos detalles sobre las cuentas de ahorro para la salud

La Casa Blanca no ofreció ningún detalle sobre la cantidad de dinero que preveía enviar a los consumidores para comprar seguros, o si el dinero estaría disponible para todos los inscritos en “Obamacare” o solo para aquellos con planes catastróficos y de bronce de nivel inferior.

La idea refleja una que se planteó entre los senadores republicanos el año pasado. Los demócratas la rechazaron mayoritariamente, argumentando que las cuentas no serían suficientes para cubrir los costos de la mayoría de los consumidores. Actualmente, estas cuentas son utilizadas desproporcionadamente por los estadounidenses más ricos, quienes tienen mayores ingresos para financiarlas y un mayor incentivo para reducir su tasa impositiva.

El jueves se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, si el presidente podría garantizar que, con su plan, la gente pudiera cubrir sus gastos médicos. Leavitt no respondió directamente, pero afirmó: «Si este plan se implementa, todos los estadounidenses que reciben atención médica en Estados Unidos verán una reducción en sus costos».

Los créditos fiscales mejorados que ayudaron a reducir el costo del seguro para la gran mayoría de los beneficiarios de la Ley de Atención Médica Asequible expiraron a fines de 2025, a pesar de que los demócratas habían forzado un cierre gubernamental de 43 días por el tema.

El senador Bernie Moreno, republicano por Ohio, ha liderado un grupo bipartidista de 12 senadores que busca un acuerdo que extendería esos subsidios por dos años, a la vez que añadiría nuevos límites a quienes pueden recibirlos. Esta propuesta crearía la opción, en el segundo año, de una cuenta de ahorros para la salud, la cual Trump y los republicanos prefieren.

El funcionario de la Casa Blanca negó que Trump estuviera cerrando la puerta completamente a esas negociaciones bipartidistas y dijo que la Casa Blanca prefería enviar dinero directamente a los consumidores.

El plan surge tras recortes masivos a los programas de salud

El plan de Trump llega meses después de que el gran proyecto de ley de impuestos y gastos de los republicanos del año pasado recortara más de un billón de dólares en una década en atención médica federal y asistencia alimentaria, en gran medida imponiendo requisitos de trabajo a quienes reciben ayuda y trasladando ciertos costos federales a los estados.

Los demócratas han criticado estos recortes, calificándolos de devastadores para las personas vulnerables que dependen de programas como Medicaid para su atención médica. El proyecto de ley republicano incluyó una inyección de 50 mil millones de dólares durante cinco años para programas de salud rurales, una cantidad que, según los expertos, es insuficiente para cubrir la brecha financiera.

La Casa Blanca dijo que la nueva propuesta de Trump buscará reducir las primas financiando completamente las reducciones de costos compartidos, o CSR, un tipo de ayuda financiera que las aseguradoras brindan a los inscritos en el ACA de bajos ingresos en planes de nivel plata o de nivel medio.

De 2014 a 2017, el gobierno federal reembolsó a las aseguradoras los CSR. En 2017, la primera administración de Trump dejó de realizar dichos pagos. Para compensar la pérdida de dinero, las aseguradoras aumentaron las primas de los planes de nivel plata. Esto terminó incrementando la asistencia financiera que muchos asegurados recibieron para ayudarles a pagar las primas.

Como resultado, los analistas de salud dicen que, si bien restaurar el dinero para los CSR probablemente reduciría las primas de nivel plata, como dice Trump, podría tener el efecto dominó no deseado de aumentar las primas netas de muchas personas en los planes bronce y oro.

Bajar los precios de los medicamentos es una prioridad

Oz afirmó que los planes de Trump también buscan que ciertos medicamentos se vendan sin receta médica si se consideran seguros. Mencionó los antiinflamatorios no esteroideos de dosis alta y los medicamentos para la úlcera péptica como dos ejemplos.

No estaba claro si la Casa Blanca estaba pidiendo al Congreso que tomara medidas para que más medicamentos recetados estuvieran disponibles sin receta. Durante décadas, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha tenido la capacidad de hacerlo.

El medicamento para la acidez estomacal Prilosec, así como numerosos medicamentos para la alergia, se encuentran entre los que la FDA ha aprobado para su venta sin receta. La FDA solo aprueba estos cambios si los estudios demuestran que los pacientes pueden tomar el medicamento de forma segura después de leer la etiqueta del envase. Las empresas deben solicitar el cambio.

La Casa Blanca dijo que el plan de Trump también codificaría sus esfuerzos para reducir los precios de los medicamentos al vincularlos a los precios más bajos pagados por otros países.

Trump ya ha llegado a acuerdos con varias farmacéuticas para que bajen los precios. Como parte de ello, las farmacéuticas han acordado vender medicamentos listos para la venta en farmacia directamente a los consumidores, quienes pueden comprarlos en línea en el sitio web de la Casa Blanca para la venta directa de medicamentos a los consumidores, TrumpRx.gov.

TrumpRx aún no tenía ningún medicamento en su lista el jueves. Oz dijo que los medicamentos estarán disponibles en el sitio web a finales de mes.