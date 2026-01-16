¿Qué sigue para Kilmar en la espera de la decisión sobre si puede quedarse en EEUU?

, el hombre de Maryland que fue deportado por error a su natal El Salvador en marzo del año pasado, sabrá el próximo mes si el gobierno federal podría volver a detenerlo.

La jueza federal de Maryland, Paula Xinis, anunció que dictaminará antes del 12 de febrero si la orden de deportación otorgada hace un año era definitiva. Si determina que lo era, el gobierno podría volver a ponerlo bajo custodia.

Mientras tanto, Abrego García, de 30 años, pasa tiempo con su esposa estadounidense, Jennifer, y otros familiares en Maryland. Fue liberado de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) justo antes de Navidad, según su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg.

“Para él, el regreso a casa fue increíblemente emotivo”, dijo Sandoval-Moshenberg. “Es una persona que pasó casi todo el año 2025 en una cárcel o centro de detención”.

Abrego García emigró ilegalmente de El Salvador a los Estados Unidos cuando era adolescente, y desde entonces ha estado viviendo y trabajando en Maryland.

Fue detenido por primera vez en marzo de 2025 y luego deportado por error a El Salvador, a pesar de una orden que ordenaba no enviarlo allí por razones de seguridad.

El gobierno lo devolvió en junio, solo para posteriormente volver a detenerlo y acusarlo de trata de personas en Tennessee. Abrego García niega dichos cargos; el juicio por estos cargos se retrasó a la espera de que se resolviera su situación de deportación.

La administración de Donald Trump ha mencionado varios lugares donde Ábrego García podría ser deportado, incluyendo varios países de África. Su preferencia sería ser deportado a Costa Rica, donde no correría el riesgo de ser redeportado a El Salvador.

Costa Rica ya acordó otorgarle a Abrego García el estatus legal de refugiado.

“Ha sido el gobierno estadounidense el que lo mantiene en este país”, dijo Sandoval-Moshenberg. “Nuestro argumento no es que no pueda ser deportado; nuestro argumento es que debe ser deportado. Pero debe ser deportado a Costa Rica porque ese es el país que le ha ofrecido seguridad”.

La administración Trump ha insistido, sin pruebas, en que Abrego García es un pandillero violento. Él ha afirmado que nunca ha pertenecido a la MS-13 ni a ninguna otra pandilla criminal.