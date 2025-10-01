Tribunal descalifica al fiscal federal designado por Trump para supervisar múltiples casos penales

Un juez federal descalificó a la fiscal federal de Nevada designada por Trump, Sigal Chattah, de varios casos después de concluir que ella “no está sirviendo válidamente” como fiscal federal interina para el estado.

Los defensores públicos federales de Nevada en cuatro casos impugnaron el nombramiento de Chattah, argumentando que su mandato expiró en julio después de que fuera designada por el presidente Donald Trump en abril.

Según la ley federal, si el presidente no nomina a un fiscal estadounidense permanente ni el Senado lo confirma dentro de 120 días, los jueces del Tribunal de Distrito de Nevada pueden nombrar a un fiscal estadounidense interino hasta que se cubra la vacante.

El juez federal de distrito de Arizona, David G. Campbell, escribió en su fallo que el nombramiento continuo de Chattah como fiscal federal interino violaba ese estatuto.

Campbell dictaminó que Chattah está descalificado para supervisar los cuatro procesos penales o cualquier abogado en el manejo de los casos.