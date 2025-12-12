Tribunal bloquea liberación de cientos de inmigrantes arrestados en represión

Una corte federal de apelaciones bloqueó el jueves la liberación inmediata de cientos de inmigrantes detenidos durante una ofensiva migratoria en el área de Chicago en una decisión dividida que también permitió la extensión de un decreto de consentimiento que describe cómo los agentes federales de inmigración pueden realizar arrestos sin orden judicial.

La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE. UU. escuchó argumentos sobre el acuerdo de 2022 que regula cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede arrestar a inmigrantes, además de aquellos que son el objetivo específico de un operativo. El decreto de consentimiento ha estado en el centro de atención en medio de la ofensiva migratoria de la administración Trump en el área de Chicago , que ha resultado en más de 4000 arrestos.

El mes pasado, el juez federal de distrito Jeffrey Cummings, quien determinó que el gobierno violó el acuerdo, ordenó la liberación bajo fianza de más de 600 inmigrantes, decisión que el tribunal de apelaciones suspendió. Aproximadamente 450 permanecen detenidos, según los abogados.

En la opinión, votada por 2-1, el tribunal de apelaciones declaró que Cummings se extralimitó en su autoridad al otorgar la liberación general de los detenidos sin evaluar cada caso individualmente. El decreto de consentimiento «detalla cuidadosamente lo que el juez de distrito puede o no ordenar» para equilibrar la aplicación de la ley y la seguridad pública, según la opinión. Sin embargo, el fallo también indicó que la administración Trump clasificó erróneamente a todos los inmigrantes arrestados como sujetos a detención obligatoria.

Los abogados de los demandantes se mostraron descorazonados por el fallo, pero contentos de que el tribunal confirmara la prórroga del acuerdo, que, entre otras cosas, exige al ICE mostrar documentación de cada arresto que realice. Jueces federales en otros lugares, incluyendo Colorado, también han dictaminado para limitar los arrestos sin orden judicial.

Los abogados presionaron para que se tomara una decisión rápida, alegando que muchos están siendo deportados sin conocer sus opciones. Los cientos de detenidos, en su mayoría del área de Chicago, fueron arrestados desde el verano hasta las primeras semanas de la operación antiinmigratoria «Operación Midway Blitz» en otoño. Los abogados afirman haber recopilado información sobre cientos de personas más que, según creen, también fueron arrestadas indebidamente.

“Trabajaremos incansablemente para garantizar que las personas que fueron arrestadas ilegalmente puedan regresar con sus familias y comunidades lo antes posible”, dijo Keren Zwick del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

Un mensaje dejado el jueves al Departamento de Seguridad Nacional no fue respondido de inmediato.

El decreto de consentimiento, que expiró a principios de este año, se prorrogó hasta febrero. El gobierno federal intentó impugnar la prórroga ante los tribunales.

El acuerdo se alcanzó inicialmente entre grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y el gobierno federal tras una demanda relacionada con las redadas migratorias de 2018. Se aplica a los inmigrantes arrestados en seis estados cubiertos por la oficina de campo del ICE en Chicago: Illinois, Indiana, Kansas, Misuri, Kentucky y Wisconsin.