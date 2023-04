Tennessee: Hospital da de alta a mujer, pocos minutos muere

Una mujer que murió después de ser dada de alta de un hospital de Tennessee y obligada a irse a pesar de sus súplicas de más ayuda recibió el tratamiento médico adecuado, dijo el hospital, pero se estaban realizando cambios en los procedimientos de seguridad.

Los hallazgos de una investigación interna realizada por el Centro Médico Regional Fort Sanders en Knoxville sobre el tratamiento de Lisa Edwards, de 60 años, se publicaron el martes, informaron los medios de comunicación.

Los agentes de seguridad del hospital llamaron a la policía el 5 de febrero y dijeron que Edwards había sido evaluado y dado de alta, pero que se negaba a irse. Cuatro policías que respondieron fueron investigados por ignorar repetidamente sus súplicas de ayuda cuando la acusaron de fingir que estaba enferma.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Knox dijo que no presentaría cargos penales contra los oficiales después de que una autopsia determinó que Edwards murió de un derrame cerebral y que “en ningún momento la interacción con las fuerzas del orden causó o contribuyó a la muerte de la Sra. Edwards”.

Un video publicado por la policía mostró a los oficiales luchando durante unos 25 minutos para mover a Edwards a una camioneta de la policía y finalmente a una patrulla. Edwards pide ayuda repetidamente, pero los oficiales y los guardias de seguridad del hospital lo rechazan y se sienten frustrados por su incapacidad para subirse a la camioneta y decirle que está fingiendo su incapacidad.

Después de que la colocan en una patrulla de la policía, el video muestra a Edwards tratando de ponerse de pie repetidamente, pero finalmente se desploma y se pierde de vista. Varios minutos después, uno de los oficiales realiza una parada de tráfico en otro vehículo mientras Edwards permanece en el asiento trasero. Cuando abre la puerta trasera, Edwards no responde. Llama al despacho de una ambulancia y les dice: «No sé si está fingiendo o qué, pero no me responde».

Edwards fue declarado muerto en el Centro Médico Regional de Fort Sanders al día siguiente.

El hospital dijo que realizó una investigación interna exhaustiva de la atención de Edwards y descubrió que su “tratamiento médico y el alta hospitalaria fueron clínicamente apropiados”.

El hospital también revisó los procedimientos de seguridad y dijo que se estaban realizando cambios. Varios oficiales de seguridad que trabajaban en las instalaciones cuando Edwards fue retirado ya no están empleados, dijo el hospital.

“Además, estamos implementando capacitación en empatía para los oficiales de seguridad que prestan servicios en nombre del Centro Médico Regional de Fort Sanders y Covenant Health”, dijo el comunicado.