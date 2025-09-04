Secretario de Salud Kennedy Jr defiende el despido de directora de agencia sanitaria

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, defendió este jueves la decisión de despedir a la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como algo «absolutamente necesario» para restablecer altos estándares.

La oposición demócrata le instó a dimitir durante un duro intercambio de críticas en una audiencia del comité de Finanzas del Senado.

«Necesitamos un nuevo liderazgo audaz, competente y creativo en el CDC, personas capaces y dispuestas a marcar un nuevo rumbo», dijo Kennedy en una audiencia que por momentos derivó en enfrentamientos a gritos.

Sus declaraciones se produjeron días después de la destitución de Susan Monarez, lo que, junto con varias dimisiones de alto nivel, ha sumido a la principal agencia de salud pública del país en una crisis interna.

Ron Wyden, el demócrata de mayor rango en el Comité de Finanzas del Senado, exigió en la apertura de la sesión que Kennedy prestara juramento, acusándolo de mentir en testimonios escritos anteriores.

«Es de interés del país que Robert Kennedy renuncie, y si no lo hace, Donald Trump debería despedirlo antes de que más personas resulten perjudicadas», tronó Wyden.

La petición fue rechazada por el presidente republicano, el senador Mike Crapo, quien elogió a Kennedy por su enfoque en las enfermedades crónicas, incluida la crisis de la obesidad.

Prestar juramento ante un comité senatorial no es obligatorio, y queda a la discreción del partido que tiene la mayoría.