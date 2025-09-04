Demanda en Washington D. C. impugna el despliegue de la GN de Trump como una «ocupación militar» forzada

El Distrito de Columbia presentó una demanda el jueves para detener el despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump durante su intervención policial en Washington, y el principal funcionario legal de la ciudad dijo que el aumento de tropas equivale a una «ocupación militar» forzada.

Brian Schwalb, el fiscal general electo del distrito, dijo en la demanda federal que el despliegue, que ahora involucra a más de 1.000 tropas, es un uso ilegal de las fuerzas armadas para la aplicación de la ley nacional.

“Ninguna jurisdicción estadounidense debería ser sometida involuntariamente a una ocupación militar”, escribió Schwalb.

El presidente republicano ya ha dicho que planea enviar la Guardia Nacional a Chicago y Baltimore , a pesar de la firme oposición en esas ciudades lideradas por los demócratas, y la Casa Blanca dijo que desplegar la Guardia para proteger los activos federales y ayudar a la aplicación de la ley está dentro de la autoridad de Trump como presidente.

“Esta demanda no es más que otro intento, en detrimento de los residentes y visitantes de DC, de socavar las operaciones altamente exitosas del Presidente para detener el crimen violento en DC”, dijo la portavoz Abigail Jackson.

Según un funcionario de la Guardia Nacional de Washington D. C., se han extendido las órdenes de los miembros hasta diciembre. Si bien esto no significa necesariamente que todos esos soldados servirán durante tanto tiempo, es un claro indicio de que su función no se reducirá pronto.

Un juez federal de California dictaminó el martes que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en Los Ángeles tras las protestas por las redadas migratorias de junio fue ilegal. Esto no se aplica directamente a Washington, donde el presidente tiene mayor control sobre la Guardia que en los estados.

Varios estados liderados por el Partido Republicano han agregado tropas de la Guardia Nacional a las filas de quienes patrullan las calles y vecindarios de la capital del país.

La presentación de Schwalb sostiene que el despliegue también viola la Ley de Autonomía Autónoma , firmada por el presidente Richard Nixon en 1973, y afirma erróneamente el control federal sobre unidades de otros estados.

Esta es la segunda demanda de Schwalb —cuya oficina es independiente de la del fiscal federal de Washington, designado por el presidente— contra la administración Trump desde que este asumió el control del departamento de policía de la ciudad y envió a la Guardia Nacional. Estas acciones han provocado protestas de algunos residentes .

Trump ha dicho que la operación es necesaria para combatir el crimen en el distrito, y la alcaldesa Muriel Bowser, demócrata, ha señalado una fuerte caída en delitos como robos de vehículos desde que comenzó.

Los delitos violentos han sido un problema en la capital durante años, aunque los datos mostraban que estaban disminuyendo cuando Trump intervino con una orden ejecutiva el 11 de agosto.