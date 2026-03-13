Rubio viajará con Trump a China

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, podría viajar a China junto al presidente estadounidense, Donald Trump, durante su prevista visita a Pekín a finales de marzo, pese a estar sancionado por el Gobierno chino desde 2020, informó este viernes el diario hongkonés South China Morning Post.

El rotativo, que cita fuentes conocedoras de los preparativos bajo condición de anonimato, señala que Rubio había sido invitado anteriormente a visitar China, pero no se mostró receptivo hasta fechas recientes.

Su eventual presencia podría ayudar a resolver algunas de las dificultades surgidas en la preparación del viaje de Trump, ya que en Pekín existe cierta frustración por la falta de avances en los preparativos de la visita, según las fuentes citadas por el medio.

Las sanciones contra Rubio fueron impuestas por China en 2020, cuando el funcionario de origen cubano aún era senador, en respuesta a medidas estadounidenses contra funcionarios chinos por el trato a la minoría uigur en la región occidental de Xinjiang y por sanciones vinculadas a la situación en Hong

Kong tras las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2019.

Pekín no ha aclarado si esas medidas quedarían suspendidas en caso de un viaje oficial. Este tipo de sanciones suele implicar restricciones de entrada al país para los funcionarios afectados y sus familiares, lo que ha suscitado dudas sobre si Rubio podría viajar a territorio chino.

La información del rotativo hongkonés se publica poco antes de una nueva ronda de negociaciones comerciales entre Washington y Pekín anunciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para los próximos domingo y lunes en París, donde el vice primer ministro chino, He Lifeng, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, debatirán posibles acuerdos de cara a la posible reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

El rotativo añade que Rubio habría mostrado inicialmente reticencias a participar en el viaje, en parte porque la agenda estará centrada en cuestiones comerciales, un ámbito en el que Bessent ha asumido el liderazgo de las negociaciones con Pekín.

De momento, las autoridades chinas no han confirmado las reuniones en la capital francesa.

Ambos países mantienen una tregua comercial en vigor desde octubre pasado, tras un acuerdo alcanzado después de conversaciones previas en Malasia y una reunión posterior entre Trump y Xi en Corea del Sur.

No obstante, el contexto bilateral sigue marcado por fricciones comerciales y tecnológicas y por la incertidumbre generada tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anuló parcialmente los aranceles impuestos por la administración Trump el año pasado.

La Casa Blanca ha anunciado que el viaje de Trump tendrá lugar entre el 31 de marzo y el 2 de abril, aunque Pekín aún no lo ha confirmado.

De concretarse, sería la primera visita de un presidente estadounidense al gigante asiático desde la que realizó el propio Trump en 2017 durante su primer mandato.