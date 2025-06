RFK Jr. expulsa a todo el comité asesor de vacunas de los CDC

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., destituyó el lunes a todos los miembros de un comité científico que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre cómo utilizar las vacunas y se comprometió a reemplazarlos con sus propias elecciones.

Los principales médicos y grupos de salud pública criticaron la decisión de expulsar a los 17 miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización.

Kennedy, quien fue uno de los principales activistas antivacunas del país antes de convertirse en el principal funcionario de salud del país, no ha dicho a quién nombraría para el panel, pero dijo que se reuniría en solo dos semanas en Atlanta.

Aunque normalmente no se lo considera una junta partidista, la administración Biden había instalado todo el comité.

“Sin destituir a los miembros actuales, la administración Trump no habría podido nombrar a la mayoría de los nuevos miembros hasta 2028”, escribió Kennedy en un artículo de opinión del Wall Street Journal . “Se necesita una reestructuración completa para restablecer la confianza pública en la ciencia de las vacunas”.

Kennedy afirmó que los miembros del comité tenían demasiados conflictos de intereses. Actualmente, los miembros del comité deben declarar cualquier posible conflicto de intereses, así como los intereses comerciales, que surjan durante su mandato. También deben revelar cualquier posible conflicto al inicio de cada reunión pública.

El Dr. Tom Frieden, presidente y director ejecutivo de Resolve to Save Lives y exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo que las acciones de Kennedy se basaron en falsas afirmaciones de conflicto de intereses y establecieron «una acción peligrosa y sin precedentes que hace que nuestras familias estén menos seguras» al reducir potencialmente el acceso a las vacunas para millones de personas.

“No se equivoquen: Politizar el ACIP, como lo hace el secretario Kennedy, socavará la confianza pública con el pretexto de mejorarla”, declaró. “Recordaremos esto como un grave error que sacrificó décadas de rigor científico, socavó la confianza pública y dio paso a teorías marginales en lugar de hechos”.

El Dr. Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública, calificó la destitución masiva de Kennedy como “un golpe de Estado”.

«Así no funcionan las democracias. No es bueno para la salud de la nación», declaró Benjamin a The Associated Press.

Benjamin afirmó que la medida plantea serias preocupaciones sobre si los futuros miembros del comité serán considerados imparciales. Añadió que Kennedy contradice lo que les dijo a los legisladores y al público, y que la asociación de salud pública planea vigilarlo con lupa.

«Está rompiendo una promesa», dijo Benjamin. «Dijo que no iba a hacer esto».

El Dr. Bruce A. Scott, presidente de la Asociación Médica Estadounidense, calificó al comité como una fuente confiable de asesoramiento basado en datos y ciencia y dijo que la decisión de Kennedy, junto con la disminución de las tasas de vacunación en todo el país, ayudará a impulsar un aumento en las enfermedades prevenibles por vacunación.

“La acción de hoy de remover a los 17 miembros en funciones del ACIP socava esa confianza y trastoca un proceso transparente que ha salvado innumerables vidas”, dijo Scott en una declaración.

El senador republicano Bill Cassidy de Luisiana, un médico que había expresado reservas sobre la nominación de Kennedy pero que de todos modos votó por instalarlo como secretario de salud de la nación, dijo que había hablado con Kennedy momentos después del anuncio.

“Claro, ahora el temor es que el ACIP se llene de personas que no saben nada de vacunas, salvo sospechas”, dijo Cassidy en una publicación en redes sociales. “Acabo de hablar con el secretario Kennedy y seguiré hablando con él para asegurarme de que no sea así”.

El comité había estado en constante cambio desde que Kennedy asumió el cargo. Su primera reunión de este año se retrasó cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. pospuso abruptamente su reunión de febrero.

Durante la confirmación de Kennedy, Cassidy había expresado su preocupación por la preservación del comité y dijo que había buscado garantías de que Kennedy mantendría las recomendaciones actuales del panel sobre vacunas.

Kennedy no se apegó a eso. Recientemente tomó la inusual decisión de cambiar las recomendaciones sobre la COVID-19 sin consultar primero a los asesores.

La página web que presentaba a los miembros del comité fue eliminada el lunes por la noche, poco después del anuncio de Kennedy.