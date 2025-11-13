Revocan 17.000 licencias de conducir comerciales a inmigrantes

California planea revocar 17.000 licencias de conducir comerciales otorgadas a inmigrantes después de descubrir que las fechas de vencimiento habían expirado cuando los conductores tenían permitido legalmente estar en los Estados Unidos, dijeron funcionarios estatales el miércoles.

El anuncio se produce tras las duras críticas del gobierno de Trump a California y otros estados por otorgar licencias a personas que se encuentran en el país de forma irregular. El tema cobró relevancia pública en agosto, cuando un conductor de camión sin autorización para estar en Estados Unidos realizó un giro en U ilegal y provocó un accidente en Florida que causó la muerte de tres personas .

El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró el miércoles que la decisión de California de revocar estas licencias constituye una admisión de que el estado actuó de forma indebida, a pesar de haber defendido previamente sus estándares de expedición de licencias. California inició la revisión de las licencias de conducir comerciales que había emitido tras las inquietudes expresadas por Duffy.

“Tras semanas de negar cualquier irregularidad, Gavin Newsom y California han sido pillados con las manos en la masa. Ahora que hemos desenmascarado sus mentiras, se están revocando 17.000 licencias de camionero expedidas ilegalmente”, declaró Duffy, refiriéndose al gobernador del estado. “Esto es solo la punta del iceberg. Mi equipo seguirá presionando a California para que demuestre que ha retirado a todos los inmigrantes indocumentados de los camiones y autobuses escolares”.

La oficina de Newsom afirmó que todos los conductores cuyas licencias fueron revocadas contaban con autorizaciones de trabajo válidas del gobierno federal. Inicialmente, se negó a revelar el motivo exacto de la revocación, limitándose a decir que las licencias infringían la ley estatal. Posteriormente, aclaró que la ley estatal a la que se refería exige que las licencias venzan antes o en la fecha en que finalice el estatus legal de residencia en Estados Unidos, según lo informado al DMV.

“Una vez más, Sean ‘Road Rules’ Duffy no comparte la verdad, sino que difunde falsedades fácilmente refutables en un triste y desesperado intento por complacer a su querido líder”, dijo Richards.

Los accidentes mortales de camiones ocurridos a principios de este año en Texas y Alabama también ponen de relieve las dudas sobre estas licencias. El aparatoso accidente en California el mes pasado, que dejó tres muertos, involucró a un camionero que se encontraba en el país de forma irregular, lo que no hace sino aumentar la preocupación.

Duffy ya había impuesto nuevas restricciones sobre qué inmigrantes pueden obtener licencias de conducir comerciales. A principios de otoño, afirmó que California y otros cinco estados habían emitido indebidamente licencias de conducir comerciales a personas que no eran ciudadanas estadounidenses, pero California es el único estado contra el que Duffy ha tomado medidas, ya que fue el primero en completar una auditoría. Las revisiones en los demás estados se han retrasado debido al cierre del gobierno, pero el Departamento de Transporte los insta a todos a endurecer sus estándares.

Duffy revocó 40 millones de dólares en fondos federales porque, según él, California no está haciendo cumplir los requisitos de inglés para los camioneros, y reiteró el miércoles que retirará otros 160 millones de dólares del estado por estas licencias emitidas irregularmente si no se invalidan todas las licencias ilegales y se resuelven todas las inquietudes. Sin embargo, la revocación de estas licencias forma parte del esfuerzo del estado por cumplir con la normativa.

Las nuevas normas para la expedición de licencias de conducir comerciales, anunciadas por Duffy en septiembre, dificultan enormemente su obtención para los inmigrantes, ya que solo tres categorías específicas de titulares de visa serán elegibles. Los estados también deberán verificar el estatus migratorio del solicitante en una base de datos federal. Las licencias tendrán una validez máxima de un año, a menos que la visa del solicitante expire antes.

Según las nuevas normas, solo 10 000 de los 200 000 extranjeros con licencia comercial podrían optar a ellas, las cuales estarían disponibles únicamente para conductores con visa H-2A, H-2B o E-2. La visa H-2A es para trabajadores agrícolas temporales, la H-2B para trabajadores no agrícolas temporales y la E-2 para quienes realizan inversiones sustanciales en empresas estadounidenses. Sin embargo, las normas no se aplicarán retroactivamente, por lo que esos 190 000 conductores podrán conservar sus licencias comerciales al menos hasta su renovación.

Esos nuevos requisitos no estaban vigentes cuando se expidieron las 17.000 licencias de California. Pero a esos conductores se les notificó que sus licencias caducarían en 60 días.

Duffy declaró en septiembre que los investigadores descubrieron que una cuarta parte de las 145 licencias que revisaron en California no debieron haberse emitido. Citó cuatro licencias de California que seguían siendo válidas después de que expirara el permiso de trabajo del conductor, en algunos casos años después.

La oficina de Newsom dijo que el estado siguió las directrices que recibió del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre la expedición de estas licencias a personas que no son ciudadanas.