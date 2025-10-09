Qué hacer si su vuelo se retrasa o cancela durante el cierre del gobierno

El cierre del gobierno federal ha entrado en su segunda semana, y la escasez de controladores de tráfico aéreo ya ha tensionado las operaciones e interrumpido los vuelos en algunos aeropuertos estadounidenses.

El Aeropuerto Nacional Reagan fue el último en reportar retrasos esta semana debido a problemas de personal el miércoles. Sin embargo, a principios de semana hubo problemas en los aeropuertos de Chicago, Newark, Denver y Nashville, e incluso la torre de control tuvo que cerrar en Burbank, California.

Los expertos, así como los líderes sindicales que representan a los controladores de tráfico aéreo y al personal de seguridad, advierten que el impacto podría empeorar significativamente si el cierre continúa y los empleados comienzan a perder sus cheques de pago.

Esto es lo que debe saber sobre sus derechos como pasajero y lo que puede hacer si comienzan a acumularse retrasos y cancelaciones:

Consulte antes de ir al aeropuerto

Es mejor quedarse atrapado en casa o en un hotel que quedarse varado en una terminal de aeropuerto, así que use la aplicación de la aerolínea o los sitios web de vuelos para asegurarse de que su vuelo siga en vuelo antes de dirigirse al aeropuerto. Puede consultar este sitio web de la FAA para ver si hay retrasos generalizados en su aeropuerto.

Kyle Potter, editor ejecutivo de Thrifty Traveler, advirtió que puede ser difícil obtener una compensación cuando hay problemas.

En Estados Unidos, los estadounidenses tienen sorprendentemente pocos derechos como viajeros. Cuando las cosas salen mal, la industria aérea es quien debe decidir qué significa hacer lo correcto por los clientes, dijo Potter.

Cancelaron mi vuelo. ¿Y ahora qué?

Si ya estás en el aeropuerto, es hora de buscar otro vuelo. Haz fila para hablar con un representante de atención al cliente y llama o conéctate en línea para contactar con el personal de reservas de la aerolínea. También es útil contactar a través de X, el sitio web antes conocido como Twitter, ya que las aerolíneas podrían responder rápidamente allí.

Las aerolíneas le reubicarán en un vuelo posterior sin cargo adicional. La buena noticia es que, por ahora, no es temporada alta, así que los viajeros tienen más posibilidades de encontrar asientos. Pero la temporada alta de fiestas está a la vuelta de la esquina: Acción de Gracias el mes que viene y Navidad en diciembre. En esas temporadas altas, los pasajeros podrían tener que esperar días para conseguir un asiento en un nuevo vuelo.

¿Puedo solicitar una reserva en otra aerolínea?

Puedes, pero las aerolíneas no están obligadas a ofrecerte un vuelo de otra aerolínea. Algunas aerolíneas, incluidas las más grandes, excepto Southwest y las aerolíneas de bajo coste, afirman que pueden ofrecerte un vuelo con una aerolínea asociada, pero incluso así, la decisión suele ser impredecible. Jeff Klee, director ejecutivo de CheapAir.com, recomienda buscar vuelos alternativos mientras esperas para hablar con un agente.

¿Me corresponde un reembolso?

Si ya no desea realizar el viaje o ha encontrado otra forma de llegar a su destino, la aerolínea está legalmente obligada a reembolsarle el dinero, incluso si compró un billete no reembolsable. No importa el motivo de la cancelación del vuelo.

“Si la aerolínea cancela tu vuelo, puedes decir: ‘Está bien. Aceptaré un reembolso y recuperaré mi dinero’”, dijo Potter. “Lo importante es que te devuelvan el pago. No te conformas con un cupón de aerolínea que puede caducar en un año o menos”.

También tiene derecho a un reembolso por cualquier tarifa de equipaje, mejoras de asiento u otros extras que no haya podido utilizar.

¿Puedo obtener una compensación?

Las aerolíneas estadounidenses no están obligadas a pagar una compensación adicional en efectivo y cubren el alojamiento y las comidas de los pasajeros que quedan varados, incluso si la cancelación del vuelo es culpa de la aerolínea.

El gobierno de Biden propuso una norma que habría cambiado esta situación y exigido a las aerolíneas pagar a los pasajeros por retrasos y cancelaciones en más circunstancias. Sin embargo, el gobierno de Trump la descartó el mes pasado y las aerolíneas lo elogiaron por ello.

Un seguro de viaje podría ser útil si contrataste una póliza al reservar o usaste una tarjeta de crédito que ofrezca ese producto. Sin embargo, Potter señaló que no debes asumir que estarás cubierto incluso si tienes seguro. Revisa la letra pequeña para ver si estás cubierto en situaciones como esta, cuando la escasez de trabajadores causa problemas.

¿Qué cubrirán las aerolíneas?

Cada aerolínea tiene su propia política. El Departamento de Transporte de EE. UU. cuenta con un sitio web que permite a los consumidores consultar los compromisos de cada aerolínea en materia de reembolsos y cobertura de otros gastos cuando los vuelos se cancelan o sufren retrasos significativos.

Otros consejos

Si se cancelan muchos vuelos, los agentes de la aerolínea pronto se verán desbordados. Si viaja en grupo y una persona pertenece a un nivel superior del programa de viajero frecuente de la aerolínea, use el número asociado a esa persona para llamar a la aerolínea. También puede intentar llamar al número de ayuda internacional de su aerolínea (generalmente disponible en línea), ya que esos agentes también pueden realizar cambios en su itinerario.

Sé amable. El agente con el que hablas probablemente también esté lidiando con otros viajeros frustrados, y gritarle no hará que quiera ayudarte. La cancelación no es culpa suya.

Considere otras opciones

Si estos problemas se generalizan, se podría considerar la conveniencia de viajar en tren, coche o autobús, pero no hay forma de predecir cuándo ni dónde podría haber escasez de personal. Y la escasez actual de controladores es tan crítica que incluso una pequeña cantidad de ausencias puede causar problemas.

Potter dijo que el cierre es diferente a cuando una sola aerolínea tiene problemas y los viajeros pueden simplemente elegir otra. Esto está creando problemas para aeropuertos enteros a la vez.

“Se trata de toda la infraestructura aeroportuaria”, dijo Potter. “A medida que estos problemas se expanden y se extienden a medida que se prolonga el cierre, es improbable que una aerolínea funcione a tiempo si las demás fallan. Afectará a todo el sistema con el tiempo”.