Protesta en Dulles exige a aerolínea cancelar contrato de vuelo de deportación de ICE

Los manifestantes en el Aeropuerto Dulles pidieron a Avelo Airlines que cancele su contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos para operar vuelos de deportación, tanto a nivel nacional como internacional, incluidos los países de América Central.

Alrededor de dos docenas de manifestantes entregaron volantes a los pasajeros en el aeropuerto, ubicado en Dulles, Virginia, en las afueras de DC.

“Nos preocupa que algunas de las personas que están siendo enviadas en estos vuelos de deportación no hayan tenido el debido proceso, o sean ciudadanos estadounidenses y pertenezcan a Estados Unidos”, dijo Mike Sorohan, cofundador del grupo Indivisible of Franconia, con su esposa Erica.

En la manifestación permitida, con manifestantes sosteniendo carteles afuera de las puertas de la terminal cerca de la puerta de seguridad oeste, Sorohan dijo que esperaba crear conciencia sobre cómo Avelo está utilizando su contrato, a pesar de que Avelo tiene una pequeña presencia en Dulles.

«No es una aerolínea grande», dijo Sorohan. «Solo tienen dos vuelos comerciales cada jueves, a Wilmington, Carolina del Norte, y New Haven, Connecticut», donde tiene su sede.

Esta es la primera protesta del grupo en Dulles, aunque se han realizado protestas por Avelo en otras ciudades, incluida Baltimore, Maryland .

«No hay vuelos de ICE saliendo de Dulles, pero queremos que las personas que vuelan con Avelo sean conscientes de lo que Avelo está haciendo y disuadirlos de hacer planes de vuelo en el futuro», dijo Sorohan.

“Espero que encuentren vuelos alternativos a las ciudades a las que quieren ir”, dijo Sorohan. “Este es un aeropuerto enorme; hay vuelos a New Haven y Wilmington”.