Promueven medidas sobre los derechos del feto

Una nueva ley de Kansas y un proyecto de ley de Florida promulgan políticas respaldadas por opositores al aborto que los críticos ven como medidas para dar a los embriones y fetos los mismos derechos que a las mujeres que los gestan.

El jueves, las supermayorías republicanas de la Legislatura de Kansas anularon el veto de la gobernadora demócrata Laura Kelly a un proyecto de ley que exige que la manutención infantil cubra embriones y fetos, y que otorga una exención del impuesto sobre la renta por embarazo o muerte fetal. En Florida, los legisladores están impulsando un proyecto de ley que permitiría a los padres reclamar daños civiles por la muerte injusta de un embrión o feto.

Tras la anulación del caso Roe contra Wade por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos , activistas antiaborto de todo el país impulsan medidas para consagrar los derechos del feto, con el objetivo final de erradicar el aborto en todo el país . Los legisladores que presentan las propuestas las describen como un apoyo para los nuevos padres o las familias vulnerables.

“Este proyecto de ley busca ser compasivo con las mujeres embarazadas”, dijo el jueves la representante republicana estatal de Kansas, Susan Humphries.

Muchos estados ya otorgan a los fetos algunos derechos legales

Pregnancy Justice, organización que defiende a las personas embarazadas, descubrió que, hasta el año pasado, al menos 17 estados contaban con leyes que otorgaban a los fetos los mismos derechos que a las personas en el derecho penal o civil. Además, en la mayoría de los estados, incluyendo Florida y Kansas, una persona puede enfrentar cargos penales por causar la muerte de un feto, sin que ello implique un aborto.

Georgia y Utah ofrecen exenciones de impuestos a la renta para los fetos, y Kansas pronto permitirá a los padres reclamar una deducción de impuestos adicional por hijo dependiente en sus impuestos a la renta personal para el año en que nace el niño y una deducción por muerte fetal.

Al igual que Georgia, Kansas comenzará a tener la obligación de pagar la manutención de los hijos para los padres divorciados o solteros “a partir de la fecha de la concepción”.

“Realmente es de sentido común brindar apoyo a las mujeres”, dijo la senadora estatal republicana Kellie Warren, partidaria de la medida de Kansas.

El Senado de Texas aprobó una propuesta de manutención infantil a principios de este mes, y los legisladores presentaron propuestas este año en Missouri, Montana, Pensilvania y Virginia, según un análisis de Associated Press utilizando el software de seguimiento de proyectos de ley Plural .

Permitir que las demandas por muerte por negligencia cubran a los fetos

El proyecto de ley que avanza en Florida permitiría a los padres presentar demandas por la muerte injusta de un embrión o feto en cualquier etapa del embarazo, y los jurados podrían otorgar daños monetarios por los salarios que habría ganado el feto, según el patrocinador del proyecto de ley.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara en pleno y por su segundo comité del Senado el jueves, aunque su tercera y última audiencia del comité aún no se ha programado.

Florida se encuentra entre los seis estados que no permiten demandas por homicidio culposo de un feto, según un análisis legislativo. Kansas ya cuenta con una ley similar a la que Florida está considerando.

En Florida, la senadora republicana patrocinadora Erin Grall dijo a sus colegas que la medida “no se trata del aborto”.

“No es ningún secreto. Todos aquí presentes saben mi postura sobre la vida”, dijo Grall. “Para mí, se trata de la paridad en nuestro sistema de justicia civil”.

Un experto ve un «manual de estrategias bien definido y muy público»

Los críticos ven las propuestas de Florida y Kansas como parte de un esfuerzo para pasar de permitir que los estados prohíban el aborto (como lo hizo la Corte Suprema de Estados Unidos en su decisión Dobbs de 2022) a prohibir el aborto en todo el país como una violación de los derechos constitucionales de un feto o embrión.

Mary Ziegler, profesora de derecho de la Universidad de California en Davis que ha publicado seis libros en los últimos 10 años sobre la ley del aborto y la historia de la política del aborto en Estados Unidos, dijo que la medida de Florida de este año se alinea con un «manual bastante bien definido y muy público» para construir un marco legal para una prohibición nacional del aborto.

“Se trata de sentar un precedente para reconocer los derechos fetales en un contexto que se utiliza para reconocer los derechos fetales constitucionalmente”, dijo.

Florida consideró una medida similar por homicidio culposo el año pasado, pero fracasó debido a la preocupación por un fallo de la Corte Suprema de Alabama que establece que los embriones congelados pueden considerarse niños según la ley estatal. Los servicios de fertilización in vitro se suspendieron en Alabama hasta que el gobernador de ese estado firmó una ley para protegerlos , una medida que ya se había tomado en otros estados controlados por el Partido Republicano.

Las preocupaciones sobre los servicios de FIV aún persisten entre algunos legisladores en la capital del estado de Florida, Tallahassee, así como entre médicos y defensores del derecho al aborto.

La representante demócrata estatal Allison Tant tomó la palabra en la Cámara para debatir contra el proyecto de ley de Florida, que según ella “pone en peligro” los servicios de fertilidad que la convirtieron en madre.

“Los embarazos por FIV son inherentemente frágiles y riesgosos”, dijo Tant. “Vamos a ver demandas como nunca antes”.

Surgen preocupaciones bipartidistas adicionales

Los defensores de los derechos reproductivos en Florida también se preocupan de que las demandas por muerte por negligencia puedan apuntar a proveedores de atención médica que ofrecen abortos, familiares y amigos que ayudan a un ser querido a obtener un aborto, o clínicas de fertilidad cuyos clientes experimentan un aborto espontáneo.

En Texas, un hombre presentó una demanda por muerte por negligencia contra tres mujeres que, según él, ayudaron a su ahora ex esposa a obtener medicamentos para un aborto, aunque luego resolvió el caso.

La propuesta de Florida especifica que no autoriza una causa de acción contra una madre por la muerte de su hijo no nacido, o contra un trabajador de la salud si proporcionó atención médica “legal”.

Aun así, el senador republicano Tom Leek votó en contra del proyecto de ley en el comité después de expresar su preocupación por la posibilidad de que la medida «se utilice como arma contra las mujeres que pierden un hijo».

El temor a acciones legales podría impulsar a más obstetras y ginecólogos a evitar aceptar pacientes de alto riesgo o dejar de ejercer por completo en Florida, argumentó un cabildero de una compañía de seguros por mala praxis médica.

“Existe una seria preocupación de que existan otras motivaciones detrás de este proyecto de ley, específicamente con respecto al aborto y a la posible FIV en el futuro”, declaró la senadora demócrata Tina Polsky. “Esto sienta las bases para futuros problemas, futuras responsabilidades y futuras prohibiciones. Y es sumamente preocupante”.

El periodista de Associated Press, Geoff Mulvihill, contribuyó a este reportaje. Hanna reportó desde Topeka, Kansas. Payne es miembro del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco conocidos.