Presunto asesino de CEO de aseguradora de salud de EEUU comparará ante tribunal en diciembre

Luigi Mangione, acusado de asesinar al director de una de las mayores aseguradoras de salud de Estados Unidos como venganza por los abusos del sector, comparecerá nuevamente ante un tribunal estatal de Nueva York el 1 de diciembre.

Así lo anunció el martes el juez a cargo del caso durante una audiencia pública en presencia del acusado. Aún no se ha fijado la fecha del juicio para Mangione, quien también enfrenta la pena de muerte en otro proceso a nivel federal.

El joven de 27 años, proveniente de una familia acomodada de Baltimore (Maryland, este) está acusado de asesinar a sangre fría a Brian Thompson, director de UnitedHealthcare, de 50 años, en una calle de Manhattan el 4 de diciembre de 2024.

Mangione se ha convertido para algunos en el símbolo de la profunda ira que muchos estadounidenses sienten hacia las empresas de seguros de salud, acusadas de priorizar sus ganancias en detrimento de la atención médica y de negar o retrasar los reembolsos.

El martes se comparó ante un tribunal de Manhattan vestido con un uniforme beige de prisionero, esposado y escoltado por varios policías, según observó un periodista de la AFP.

Decenas de partidarios del joven lo esperaban fuera y dentro del tribunal.

Una mujer vestida con un disfraz de Luigi Bros, el hermano de Mario Bros en el videojuego homónimo, sostenía un cartel con la foto del acusado y el mensaje «No culpable, liberen a Luigi». Otra llevaba una bandera italiana con el lema «la atención médica es un derecho humano».

Si es declarado culpable en el marco del proceso a nivel estatal, Mangione enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Su abogada, Karen Friedman Agnifilo, expresó su asombro por la simultaneidad de los procesos estatales y federales, una situación que calificó de «muy inusual».

En cuanto al proceso en Nueva York, el juez dictaminó que el gran jurado no había recibido pruebas suficientes para sustentar los cargos de asesinato en primer grado y asesinato relacionado con un acto de «terrorismo». Los demás cargos, incluido el de asesinato en segundo grado, siguen vigentes.

Mangione fue arrestado en Altoona, Pensilvania, el 9 de diciembre de 2024 tras una búsqueda de varios días.

Según el Departamento de Justicia, había viajado a Nueva York en autobús desde Atlanta unos 10 días antes del crimen. Se registró en un albergue de Manhattan con identificación falsa y, en la mañana del 4 de diciembre, le dispararon varios tiros a Thompson con una pistola con silenciador. Se cree que huyó en bicicleta.