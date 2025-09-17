Acusado de homicidio agravado el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Los fiscales presentaron el martes un cargo de asesinato contra el hombre acusado de asesinar a Charlie Kirk y describieron las pruebas, incluyendo una confesión por mensaje de texto a su pareja y una nota dejada de antemano diciendo que tuvo la oportunidad de matar a una de las principales voces conservadoras del país «y la voy a aprovechar».

El ADN en el gatillo del rifle que mató a Kirk también coincidió con el de Tyler Robinson , dijo el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, al describir la evidencia y anunciar los cargos que podrían resultar en la pena de muerte si Robinson es condenado.

El fiscal dijo que Robinson, de 22 años, escribió en un texto que pasó más de una semana planeando el ataque a Kirk, una fuerza prominente en la política a quien se le atribuye haber dinamizado el movimiento juvenil republicano y haber ayudado a Donald Trump a recuperar la Casa Blanca en 2024.

«El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense», dijo Gray.

Kirk fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras hablaba con estudiantes de la Universidad del Valle de Utah. La fiscalía alega que Robinson le disparó a Kirk en el cuello con un rifle de cerrojo desde el tejado de un edificio cercano en el campus de Orem, a unos 64 kilómetros (40 millas) al sur de Salt Lake City.

Robinson compareció brevemente el martes ante un juez por video desde la cárcel. Asintió levemente en ocasiones, pero la mayor parte del tiempo mantuvo la mirada fija al frente mientras el juez leía los cargos en su contra y decía que le asignaría un abogado para que lo representara. La familia de Robinson se ha negado a hacer declaraciones a The Associated Press desde su arresto.

¿Charlie Kirk fue atacado por sus opiniones anti-transgénero?

Las autoridades no han revelado un motivo claro del tiroteo, pero Gray afirmó que Robinson escribió en un mensaje de texto sobre Kirk a su pareja: «Ya me harté de su odio. Hay odios que no se pueden negociar».

Robinson también dejó una nota para su compañero escondida debajo de un teclado que decía: «Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar», según Gray.

El fiscal se negó a responder si Robinson atacó a Kirk por sus opiniones antitransgénero. Kirk recibió un disparo mientras respondía a una pregunta sobre tiroteos masivos, violencia con armas de fuego y personas transgénero.

“Eso lo decidirá un jurado”, dijo Gray.

Después de la conferencia de prensa, el Comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, dijo sobre los textos y otros hilos de investigación: «Estamos empezando a tener una idea de dónde estaba su mente».

Robinson mantenía una relación romántica con su compañera de piso, quien, según los investigadores, era transgénero, lo cual no ha sido confirmado. Gray afirmó que su pareja ha estado cooperando con los investigadores.

La pareja de Robinson pareció sorprendida en el intercambio de mensajes de texto después del tiroteo, según documentos judiciales, y le preguntó a Robinson «por qué lo hizo y cuánto tiempo lo había estado planeando».

Los padres dijeron que su hijo se volvió más político.

Aunque las autoridades dicen que Robinson no ha estado cooperando con los investigadores, dicen que su familia y amigos han estado hablando.

La madre de Robinson dijo a los investigadores que su hijo había girado hacia la izquierda políticamente en el último año y se volvió más partidario de los derechos de los homosexuales y las personas transgénero después de salir con alguien que es transgénero, dijo Gray.

Esas decisiones dieron lugar a varias conversaciones en casa, especialmente entre Robinson y su padre. Tenían opiniones políticas diferentes, y Robinson le contó a su pareja en un mensaje de texto que su padre se había convertido en un «MAGA» (partidario radical de Trump) desde que Trump fue elegido.

Mason agregó que las opiniones de la familia «diferían significativamente» y que las conversaciones a veces eran controvertidas entre padres e hijo.

La madre de Robinson lo reconoció cuando las autoridades publicaron una fotografía del sospechoso y sus padres lo confrontaron, momento en el que Robinson dijo que quería suicidarse, dijo Gray.

La familia lo persuadió para que se reuniera con un amigo de la familia que es un agente del sheriff retirado, quien persuadió a Robinson para que se entregara, dijo el fiscal.

Robinson fue arrestado el jueves por la noche cerca de St. George, la comunidad del sur de Utah donde creció, a unas 240 millas (390 kilómetros) al suroeste de donde ocurrió el tiroteo.

Robinson detalló los movimientos después del tiroteo

En un intercambio de mensajes con su compañero, publicado por las autoridades, Robinson escribió: «Había planeado recoger mi rifle del punto de entrega poco después, pero la mayor parte de esa zona de la ciudad quedó bloqueada. Está tranquilo, casi lo suficiente para salir, pero hay un vehículo esperando».

Luego escribió: «Intentaré recuperarlo de nuevo; espero que ya se hayan ido. No he visto nada que indique que lo hayan encontrado». Después, envió: «Puedo acercarme, pero hay una patrulla aparcada justo al lado. Creo que ya revisaron el lugar, pero no quiero arriesgarme».

También le preocupaba perder el rifle de su abuelo y mencionó varias veces en los mensajes que deseaba haberlo recogido, según los textos compartidos en los documentos judiciales, que no tenían fecha. No estaba claro cuánto tiempo después del tiroteo Robinson seguía enviando mensajes de texto.

«Para ser honesto, esperaba guardar este secreto hasta mi muerte de viejo. Lamento involucrarte», escribió Robinson en otro mensaje a su pareja.

El fiscal dice que Robinson le dijo a su pareja que borrara los mensajes

Robinson desechó el rifle y la ropa y le pidió a su compañero de habitación que ocultara la evidencia, dijo Gray.

Robinson fue acusado de disparar un arma de fuego, un delito grave que se castiga con hasta cadena perpetua, y de obstruir la justicia, un delito que se castiga con hasta 15 años de prisión.

También fue acusado de manipulación de testigos porque le había ordenado a su pareja que borrara sus mensajes de texto y le dijo que permaneciera en silencio si la policía lo interrogaba, dijo Gray.

Kash Patel dice que los investigadores examinarán a todos

El director del FBI, Kash Patel, declaró el martes que los agentes están investigando a «todas y cada una» de las personas involucradas en una sala de chat de videojuegos en la plataforma de redes sociales Discord con Robinson. En la sala de chat participaron «muchas más» de 20 personas, afirmó durante una audiencia del Comité Judicial del Senado en Washington.

«Estamos investigando el asesinato de Charlie de forma exhaustiva y estamos buscando cualquier pista relacionada con cualquier acusación de violencia más amplia», dijo Patel en respuesta a una pregunta sobre si el tiroteo de Kirk estaba siendo tratado como parte de una tendencia más amplia de violencia contra grupos religiosos.

Los cargos presentados el martes conllevan dos agravantes, incluyendo cometer varios de los delitos frente a niños o cerca de ellos y llevar a cabo violencia basada en las creencias políticas del sujeto.

Gray se negó a decir si el socio de Robinson podría enfrentar cargos o si alguien más podría enfrentar cargos.

Kirk, figura dominante en la política conservadora, se convirtió en confidente del presidente Donald Trump tras fundar Turning Point USA, con sede en Arizona, una de las organizaciones políticas más grandes del país . Introdujo a jóvenes cristianos evangélicos conservadores en la política.

En los días transcurridos desde el asesinato de Kirk, los estadounidenses se han encontrado enfrentándose a preguntas sobre la creciente violencia política , las profundas divisiones que llevaron a la nación a esta situación y si algo puede cambiar.

A pesar de los llamados a una mayor civilidad, algunos que se opusieron a las provocadoras declaraciones de Kirk sobre género, raza y política lo criticaron tras su muerte. Muchos republicanos han liderado la iniciativa para castigar a cualquiera que consideren que lo deshonró, lo que ha provocado que tanto trabajadores públicos como privados pierdan sus empleos o enfrenten otras consecuencias laborales .