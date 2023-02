Preso condenado a muerte en Oklahoma dice que su padre mató a estudiante de OU

Un recluso condenado a muerte en Oklahoma condenado por violar y matar a una estudiante de danza de la Universidad de Oklahoma en 1996 busca que se anule su sentencia de muerte, alegando en un expediente judicial que su difunto padre es el verdadero asesino.

Los abogados de Anthony Sánchez, de 44 años, solicitaron al Tribunal de Apelaciones Penales una audiencia probatoria y dicen que sus condenas y sentencias deben anularse. En su presentación, los abogados alegan que el padre de Sánchez, Thomas Glen Sánchez, es el verdadero asesino. Thomas Sánchez murió el año pasado. Una exnovia de Thomas Sánchez afirma que él confesó más de una vez haber matado a Juli Busken, de 21 años, pero que ella tenía miedo de denunciarlo hasta después de su muerte.

Busken, de Benton, Arkansas, acababa de completar su último semestre en OU cuando fue secuestrada el 20 de diciembre de 1996, de su complejo de apartamentos en Norman. Su cuerpo fue encontrado esa noche en el sureste de la ciudad de Oklahoma. La habían violado y disparado en la cabeza.

El asesinato quedó sin resolver durante años hasta que el ADN recuperado de su ropa vinculó a Anthony Sánchez con el crimen. Fue declarado culpable de violación y asesinato, y sentenciado a muerte en 2006.

El exfiscal de distrito del condado de Cleveland, Tim Kuykendall, dijo que si bien la evidencia de ADN era quizás la más convincente, había otra evidencia que vinculaba a Anthony Sánchez con el asesinato, incluida la evidencia balística y una huella de zapato encontrada en la escena del crimen.

“Sé por pasar mucho tiempo en ese caso, no hay una sola evidencia que señale a alguien que no sea Anthony Sánchez”, dijo Kuykendall. “No me importa si cien o mil personas confiesan haber matado a Juli Busken.

“Creo que esto es solo una estratagema de su familia y el equipo de defensa para restar valor a su culpabilidad”.

Anthony Sánchez se encuentra actualmente en la Penitenciaría del Estado de Oklahoma en McAlester. Está programado para ser ejecutado por inyección letal el 21 de septiembre.