Powell advierte sobre riesgos de inflación si la Fed recorta tasas «demasiado agresivamente»

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió el martes que recortar las tasas de interés demasiado rápido podría permitir que la inflación se mantenga elevada, pero enfatizó que el banco central enfrenta un doble desafío de cara al futuro.

«No hay un camino libre de riesgos», declaró el presidente del banco central en un evento en Rhode Island.

«Si flexibilizamos demasiado agresivamente, corremos el riesgo de no alcanzar nuestro objetivo de inflación y de tener que revertir el rumbo posteriormente para volver a situarlo completamente en el 2%», sostuvo Powell.

«Si mantenemos una política restrictiva durante demasiado tiempo, el mercado laboral podría debilitarse innecesariamente», añadió el presidente de la Fed.

La Fed redujo la semana pasada sus tasas de interés de referencia por primera vez este año, en 25 puntos básicos. Estas tasas, que guían los costos de financiación, se sitúan ahora en un rango de entre el 4% y el 4,25%.

La flexibilización se consideró una medida preventiva, destinada a dar un respiro a la economía estadounidense y evitar un mayor deterioro del mercado laboral, a pesar de que la inflación se mantiene por encima del objetivo de la Fed (fue del 2,6% interanual en julio, y Powell prevé que alcance el 2,7% en agosto).

Solo un funcionario de la Fed, Stephen Miran, nombrado por el presidente Donald Trump, votó en contra de la decisión sobre las tasas la semana pasada y, en su lugar, impulsó un recorte mayor de 50 puntos básicos.

El martes, Powell señaló que los aumentos en los precios de los bienes, que impulsan un reciente repunte de la inflación, parecen reflejar en gran medida el aumento de los aranceles.

El traslado de los aranceles estadounidenses a los consumidores se ha producido más tarde y en menor medida de lo esperado, pero Powell afirmó que muchos pronósticos anticipan que esto podría continuar hasta bien entrado el próximo año.

Prometió buscar que un aumento puntual en los costos debido a los aranceles de Trump no se convierta en un problema de inflación persistente.

La postura política actual de la Fed la deja «bien posicionada para responder a posibles desarrollos económicos», afirmó Powell.

La incertidumbre sobre la trayectoria de la inflación sigue siendo alta, apuntó, mientras que los riesgos en torno al empleo han aumentado, con una fuerte caída en la creación de puestos de trabajo.

Señaló que aún están por verse los efectos económicos generales de los importantes cambios en las políticas comerciales, migratorias, fiscales y regulatorias.