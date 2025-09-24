Macron dice que Trump podría ganar el Nobel de la Paz si «detiene» la guerra en Gaza

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este martes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, podría ganar el premio Nobel de la Paz solo «si detiene» el conflicto entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza.

«Veo a un presidente estadounidense que se moviliza, que reiteró esta mañana ante el podio [de la ONU] ‘quiero la paz. Resolví siete conflicto’. Que quiere el premio Nobel de la Paz. El premio Nobel de la Paz solo es posible si usted resuelve este conflicto», declaró Macron a la cadena BFMTV, dirigiéndose a Trump.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el magnate republicano no ha ocultado su ambición de conseguir un Nobel de la Paz, un galardón que uno de sus grandes rivales demócratas, el expresidente Barack Obama, ganó poco después de asumir el cargo en 2009.

Macron advirtió también que no se quedaría «de brazos cruzados» en caso de represalias israelíes después de que el lunes Francia reconociera oficialmente Palestina como Estado, un gesto orientado a alcanzar la paz entre israelíes y palestinos que, aunque histórico, sigue siendo principalmente simbólico.

La guerra de Gaza estalló tras los ataques del 7 de octubre de 2023 orquestados por el movimiento islamista palestino Hamás en territorio israelí, en los que murieron 1.219 personas, en su mayoría civiles.

La represalia israelí en Gaza, gobernada por Hamás, ha provocado la muerte de más de 65.000 palestinos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, cifras que la ONU considera confiables.