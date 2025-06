¿Por qué se plantan 30.000 banderas moradas y estadounidenses frente al Capitolio?

Si visita el National Mall de Washington D. C. esta semana, verá 30.000 pequeñas banderas colocadas en el césped frente al Capitolio de los Estados Unidos. Hay una combinación de banderas estadounidenses y moradas para representar a los millones de personas que sufren migrañas y otros trastornos de dolor de cabeza.

Cada bandera representa a 1500 personas, según Julienne Verdi, de la Alianza para la Defensa de los Trastornos de Cefalea (AHDA). La instalación se llama «Cefalea en el Capitolio» y coincide con el Mes de Concientización sobre la Migraña y la Cefalea.

“Estamos aquí para concienciar y exigir acciones”, declaró Verdi. “Exigir más para todos estos pacientes que sufren en silencio. No hay suficiente financiación para la investigación, no hay suficientes especialistas, no hay suficientes opciones de tratamiento”.

Además de las banderas moradas, también se pueden ver cientos de banderas estadounidenses. Representan a los veteranos de la nación y su lucha contra las cefaleas.

“Desafortunadamente, es increíblemente frecuente en la comunidad de veteranos”, dijo Verdi. “Un dato estadístico indica que el 92 % del personal militar que sufre una lesión cerebral traumática leve desarrolla migrañas y cefaleas”.

La Alianza para la Defensa de los Trastornos del Dolor de Cabeza también está presionando al Congreso para que apruebe la Ley HEADACHE, que desarrollaría una estrategia para lidiar con el aumento de diagnósticos de trastornos del dolor de cabeza, incluyendo más fondos para la investigación.

“Actualmente, los trastornos de dolor de cabeza reciben menos del 0,2 % del presupuesto de los NIH, por lo que aumentar ese porcentaje aumenta nuestra capacidad de acceder a nuevos tratamientos y poder atender a nuestros pacientes”, afirmó la Dra. Barbara Nye, especialista en dolor de cabeza en Winston-Salem, Carolina del Norte.

Nye dijo que la comunidad médica necesita prestar más atención a los 40 millones de estadounidenses que padecen trastornos de dolor de cabeza.

“Existe una gran necesidad en la comunidad de contar con profesionales que reconozcan, se involucren y promuevan el buen trato a sus pacientes”, dijo Nye. “Desafortunadamente, el camino a la facultad de medicina no incluye mucha educación sobre el dolor de cabeza”.