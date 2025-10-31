Pasajeros de JetBlue hospitalizados tras un aterrizaje de emergencia en Florida

Pasajeros de JetBlue fueron llevados al hospital después de que una repentina caída de altitud en un vuelo desde México forzara un aterrizaje de emergencia en Florida el jueves, según funcionarios.

El vuelo desde Cancún viajaba a Newark, Nueva Jersey, cuando la altitud bajó. La Administración Federal de Aviación dijo en un comunicado que está investigando.

El Airbus A320 fue desviado al Aeropuerto Internacional de Tampa alrededor de las 2 p.m., según la FAA.

La aerolínea no respondió de inmediato a las preguntas sobre el número de personas heridas y la gravedad de sus lesiones.

El audio del tráfico aéreo de LiveATC.net captó una llamada de radio que decía: “Tenemos al menos tres personas heridas. Parece que tal vez una laceración en la cabeza”.

El avión tiene 162 asientos, según el sitio web de JetBlue.

Los médicos evaluaron a los pasajeros y miembros de la tripulación en el aeropuerto antes de que algunos fueran llevados a hospitales, según JetBlue

“Nuestro equipo ha retirado la aeronave de servicio para su inspección y llevaremos a cabo una investigación completa para determinar la causa”, según un comunicado de JetBlue. “La seguridad de nuestros clientes y miembros de la tripulación es siempre nuestra principal prioridad y trabajaremos para apoyar a los involucrados”.

En junio, un vuelo de JetBlue que aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston se salió de la pista y cayó en el césped. Nadie resultó herido, pero la pista fue cerrada temporalmente.