Marine arrestado y acusado de secuestrar a una niña con la intención de agredirla sexualmente, dice el FBI

Un marine estadounidense en servicio activo fue arrestado bajo acusaciones de secuestrar a una niña de 12 años de Indiana con la intención de agredirla sexualmente, informó el FBI el jueves.

William Richard Roy, de 24 años, quien estaba destinado en Camp Lejeune, Carolina del Norte, voló a Chicago la semana pasada, se reunió con la niña en un parque y luego la llevó a un hotel para pasar la noche antes de abordar un autobús a Durham, Carolina del Norte, dijo el FBI en un comunicado.

La abuela de la niña reportó su desaparición el viernes, según el comunicado.

El FBI arrestó a Roy cuando llegó a Durham el domingo y la niña fue “recuperada sana y salva”, dijo la agencia.

Roy enfrenta tres cargos, que implican incitar y transportar a una menor a través de las fronteras estatales para un acto sexual ilícito

Los registros públicos mostraban un número de teléfono que parecía estar asociado con Roy, pero la persona que contestó se negó a hacer comentarios.

El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.