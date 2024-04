Oklahoma se prepara para ejecutar a un hombre por el doble asesinato

Oklahoma se prepara para ejecutar a un hombre por disparar y matar a dos personas en la ciudad de Oklahoma hace más de dos décadas.

Está previsto que Michael Dewayne Smith, de 41 años, reciba una inyección letal el jueves después de su condena y sentencia de muerte por los asesinatos de Janet Moore, de 41 años, y Sharath Pulluru, de 22, en tiroteos separados en febrero de 2002.

Smith sería la primera persona ejecutada en Oklahoma este año y el duodécimo recluso ejecutado desde que el estado reanudó las ejecuciones en 2021 tras una pausa de casi siete años resultante de problemas con las ejecuciones en 2014 y 2015.

Durante una audiencia de clemencia el mes pasado , Smith expresó sus “más profundas disculpas y su más profundo pesar a las familias” de las víctimas, pero negó ser responsable.

“Yo no cometí estos crímenes. Yo no maté a esta gente”, dijo Smith, rompiendo ocasionalmente a llorar durante su discurso de 15 minutos ante la junta, que le negó el indulto en una votación de 4 a 1. “Estaba drogado. Ni siquiera recuerdo que me arrestaran”.

Los fiscales dicen que Smith era un pandillero despiadado que mató a ambas víctimas en actos de venganza equivocados y confesó su participación en los asesinatos a la policía y a otras dos personas. Afirman que mató a Moore porque estaba buscando a su hijo, quien pensó erróneamente que le había dicho a la policía su paradero. Más tarde ese día, los fiscales dicen que Smith mató a Pulluru, un empleado de una tienda de conveniencia que Smith creía que le había faltado el respeto a su pandilla durante una entrevista con un periodista.

El abogado de Smith, Mark Henricksen, argumentó que Smith tiene una discapacidad intelectual, una condición empeorada por años de uso intensivo de drogas, y que se le debería perdonar la vida y se le debería permitir pasar el resto de su vida en prisión. Henricksen dijo que Smith estaba en una confusión inducida por el PCP cuando confesó a la policía y que los elementos clave de su confesión no están respaldados por hechos.