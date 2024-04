Documental de Netflix sobre acusaciones de abuso en un internado de N.Y. genera una nueva investigación

Una serie documental de Netflix que destaca las acusaciones de abuso en un internado para adolescentes cerrado hace mucho tiempo en una zona rural del norte de Nueva York ha provocado docenas de nuevas quejas ante el fiscal local y una nueva investigación.

“El Programa: Contras, Cultos y Secuestros” comenzó a transmitirse el mes pasado. La serie de tres partes de la cineasta Katherine Kubler, que fue enviada a la Academia de Ivy Ridge durante 15 meses, presenta a antiguos alumnos que describen una institución opresiva donde a los adolescentes se les prohibía salir, mirar por la ventana o sonreír, y donde el personal los restringía violentamente. y estudiantes abusados ​​sexual y psicológicamente.

Los exalumnos dicen que el documental, que ha sido visto más de 11 millones de veces, valida sus experiencias después de años de que no les creyeran.

“En 20 años, nunca hablé. Y ese documental me dio voz”, dijo Steve Caccamo, quien fue enviado a Ivy Ridge en 2003, cuando tenía 16 años.

El fiscal de distrito del condado de St. Lawrence, Gary Pasqua, dijo que han llegado a su oficina más de 50 quejas, incluidas acusaciones de abuso físico, mental y sexual en Ivy Ridge. Pasqua, elegido en 2017, dijo que ninguno había llegado antes de que comenzara a transmitirse el documental.

Después del documental, los funcionarios de Nueva York allanaron el camino para que los exalumnos solicitaran compensación para víctimas de delitos y una agencia estatal que administra un centro psiquiátrico local puso a algunos empleados en licencia en medio de las acusaciones contra ex empleados de Ivy Ridge.

Ivy Ridge se estableció en 2001 y cerró en 2009 en el sitio de una antigua universidad cerca de Ogdensburg, Nueva York, una de las múltiples instituciones afiliadas a la ahora desaparecida Asociación Mundial de Escuelas y Programas Especializados, o WWASPS. Ivy Ridge se comercializó como un internado para adolescentes con problemas de conducta. En 2006, un funcionario de educación estatal lo llamó «principalmente un centro de modificación de conducta».

En 2005, la policía fue llamada a la academia cuando los estudiantes en disturbios rompieron ventanas y derribaron muebles, y algunos huyeron del campus.

Unos meses más tarde, el entonces Fiscal General Eliot Spitzer descubrió que Ivy Ridge había tergiversado flagrantemente sus credenciales académicas y había emitido diplomas de escuela secundaria no autorizados. Según un acuerdo, 113 graduados recibieron reembolsos parciales de matrícula por un total de más de $1 millón. La matrícula de aproximadamente 400 estudiantes de la academia se desplomó y cerró cuatro años después.

La policía investigó algunas quejas, como atención médica inadecuada, pero no pudieron corroborarlas cuando la academia estaba abierta, dijo Pasqua. Antiguos alumnos han dicho que allí no podían comunicarse libremente.

Las acusaciones recientes provienen en su mayoría de exalumnos e incluyen también a padres, dijo Pasqua. Está trabajando con la policía estatal y la oficina del sheriff del condado para evaluar las denuncias y realizar entrevistas en profundidad.

Si bien no hay límite de tiempo para procesar ciertos delitos sexuales graves, es probable que muchas denuncias no sean procesadas; Nueva York exige que la mayoría de los procesamientos por delitos graves comiencen en un plazo de cinco años y la academia ha estado cerrada durante 15.

«Si hay algo que podamos procesar y estamos seguros de que las acusaciones son ciertas, entonces eso es lo que vamos a hacer», dijo Pasqua.

Los exalumnos dicen que quieren que se cierren instituciones similares y que se prohíba al personal abusivo trabajar en puestos donde velan por personas vulnerables.

Kelly Heise, de 37 años, dijo en una declaración a Pasqua que los funcionarios de Ivy Ridge citaron una orden judicial inexistente para mantenerla allí después de cumplir 18 años. La residente de Connecticut relató abusos traumáticos y dijo que una vez la obligaron a salir durante una hora en enero en una T. -camisa y falda, en su cumpleaños.

Ella ve el documental como un gran avance después de chocar “muro tras muro” en su búsqueda de rendición de cuentas.

«Esa sombra, ese monstruo persistente bajo el cual sentimos que hemos estado durante tanto tiempo, se ha ido», dijo Nicholas Chiofalo Jr., de 35 años, quien fue enviado a Ivy Ridge cuando tenía 16 y dice que sufrió abuso físico. mental y sexualmente.

Cinco ex trabajadores y gerentes de Ivy Ridge que fueron nombrados en el documental no respondieron a las llamadas ni a los correos electrónicos de The Associated Press.

El fundador de WWASPS, Robert Lichfield, dijo en un comunicado que sus empresas proporcionaban servicios de marketing para las escuelas, pero que él no era propietario ni operaba Ivy Ridge.

“No contraté ni capacité al personal ni empleé profesionales en Ivy Ridge, pero me parece extremadamente improbable que la gran mayoría sea otra cosa que cariñosa y comprometida a ayudar a los estudiantes”, escribió Lichfield.

Ahora, los exalumnos de Ivy Ridge no sólo pueden solicitar una compensación, incluidos los costos de asesoramiento, en casos que conduzcan a cargos penales, sino también cuando los fiscales dicen que se cometió un delito más allá del plazo de prescripción, según la Oficina de Servicios a las Víctimas del estado, que puede ampliar el plazo habitual de un año por una buena causa.

La Oficina de Salud Mental del estado, afirmando que se toma en serio las acusaciones de abuso, confirmó que puso en licencia a un número no revelado de personas “mientras evaluamos este asunto”. La agencia administra el Centro Psiquiátrico St. Lawrence en Ogdensburg, pero no confirmó dónde trabajan las personas ahora o en el pasado.

Pasqua dijo que el hecho de que alguien haya trabajado en Ivy Ridge no significa que sea culpable de un delito o de encubrimiento, y que es importante dejar que las investigaciones se desarrollen. Los nombres y fotografías de ex empleados se han publicado en línea y los funcionarios han expresado su preocupación por los informes de acoso.

Caccamo dijo que este mes se planea una reunión y una protesta pacífica en Ogdensburg. El antiguo campus está cerrado, pero Caccamo espera poder entrar brevemente a uno de los edificios cuando regrese.

“Quiero caminar en ese lugar sabiendo que tengo el poder de salir en cualquier momento”, dijo.