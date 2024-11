Los ciudadanos de Virginia hacen planes para votar después de descubrir que fueron eliminados injustamente

Phoebe Taylor estaba lista para votar en las elecciones del martes. Incluso sabía de memoria el número de su distrito electoral en la ciudad de Richmond.

Así que fue un shock cuando un periodista le informó a la ciudadana estadounidense naturalizada, originaria de Gran Bretaña, que había sido eliminada de los registros de Virginia, junto con otras 1.600 personas en los últimos dos meses, en un intento de evitar que los no ciudadanos emitieran sus votos.

“Me resulta irritante”, dijo Taylor, de 26 años. “Ni siquiera me habría dado cuenta”.

Taylor se encuentra entre las 1.600 personas cuyo estatus de votante permaneció en el aire hasta el miércoles, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que Virginia podía seguir adelante con su plan original de eliminar a esos votantes de los padrones.

La semana pasada, un juez federal y el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de Estados Unidos ordenaron a Virginia que restableciera los registros de votantes. Dictaminaron que Virginia había purgado ilegalmente a los votantes durante un período de silencio de 90 días antes de las elecciones que exige la ley federal para garantizar que los errores de último momento no priven por error de sus derechos a votantes como Taylor.

En el caso de Taylor, dijo que sospechaba que el error se debía a que cuando solicitó por primera vez una licencia de conducir en Virginia, siendo adolescente, todavía no era ciudadana, pero dijo que ya lo es desde hace varios años.

También reconoció que no revisa regularmente su correo y que fácilmente podría haber pasado por alto cartas de la oficina electoral de la ciudad informándole de su destitución y las oportunidades para corregirla.

Otro votante de Richmond, Eric Terrell, de 66 años, dijo que su inscripción como votante había sido cancelada por error. Dijo que se enteró del problema porque llamó a la oficina electoral para preguntar sobre el estado de su solicitud de voto en ausencia y, después de un par de llamadas, le informaron que lo habían eliminado de las listas.

La oficina electoral informó a Terrell que puede acudir a las urnas el martes y emitir su voto a través del proceso de registro en el mismo día de Virginia. La boleta será provisional, pero los funcionarios de Virginia han dicho que el 98% de las boletas provisionales se cuentan en el recuento final.

Como resultado, Terrell dijo que no estaba particularmente preocupado por el problema, que cree que fue resultado de marcar la casilla incorrecta sobre su ciudadanía en una transacción del DMV.

«Mientras pueda votar, para mí se acabó», dijo en una entrevista telefónica.

No está claro cuántos de los 1.600 registros en cuestión corresponden a ciudadanos que deberían haber permanecido en los registros. Los grupos de defensa de los derechos de los ciudadanos y las organizaciones de medios de comunicación han encontrado pruebas anecdóticas frecuentes de ciudadanos cuyos registros se cancelaron por error.

Una verificación realizada por The Associated Press de sólo una pequeña muestra de los nombres en la lista encontró personas que dijeron que fueron expulsadas injustamente, así como individuos que confirmaron que no eran ciudadanos y que no deberían haber sido registrados.

En la práctica, cualquier persona cuyo registro haya sido cancelado tiene la opción de registrarse el mismo día, ya sea el día de las elecciones o durante la votación anticipada, que termina el sábado. Cualquier persona que se registre debe certificar que es ciudadana, pero no tiene que proporcionar prueba de ciudadanía.

Thalia Simpson, portavoz de la Oficina de Elecciones del Condado de Prince William, dijo que los votantes elegibles afectados por las eliminaciones deberían aprovechar el proceso de registro el mismo día, algo que, según ella, los votantes de todo tipo han estado haciendo en gran número durante la votación anticipada.

No está claro si el asunto tendrá algún efecto real en Virginia. Las 1.600 inscripciones representan menos del 0,03% de los 6 millones de votantes registrados del estado.

“No estamos seguros de si esto va a tener un gran efecto”, dijo David Becker, ex abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que se desempeña como director ejecutivo del Centro de Innovación e Investigación Electoral. “Fue un poco preocupante porque había evidencia sólida de que había al menos algunos ciudadanos en esa lista que estaban marcados. Pero, por otro lado, Virginia también tiene un registro de votantes el mismo día”.

Los analistas dicen que la vicepresidenta Kamala Harris lidera Virginia por un margen cómodo contra el expresidente Donald Trump. Si bien el estado era considerado un campo de batalla tan recientemente como en 2012, la Commonwealth ha tendido a inclinarse hacia los demócratas en la última década. El actual senador demócrata Tim Kaine tiene una ventaja aún mayor sobre su oponente republicano, según muestran las encuestas.

También es un estado en el que el expresidente ha tenido un desempeño inferior al esperado. Trump perdió ante la candidata demócrata Hillary Clinton en 2016 y ante el presidente Joe Biden en 2020 .

Sin embargo, Trump no se ha dado por vencido. El sábado tiene previsto hacer campaña en Salem, Virginia, un día después de haber hecho campaña en Nuevo México, otro estado que no está clasificado como un campo de batalla clave.

“Tenemos una oportunidad real”, dijo Trump el sábado durante una llamada telefónica en un mitin en el área de Richmond. “Estamos prácticamente empatados en las encuestas”.

Susan Swecker, presidenta del Partido Demócrata de Virginia, dijo que la visita de Trump a Salem solo ampliaría la ventaja de Harris.

“Kamala Harris ganará en Virginia de manera convincente, como él sabe, y cualquier visita de este lunático trastornado solo ampliará el margen”, afirmó.

De todos modos, no todos los votantes que fueron eliminados por error de los censos estaban entusiasmados con la idea de votar. Uno de ellos —Abdullah Al Mosawa, de Alejandría, que se hizo ciudadano hace unos cinco años— reconoció que era poco probable que votara en las elecciones presidenciales de este año.

“Con las opciones que tenemos ahora, si lo intento de nuevo, votaría por un tercer partido”, dijo.