Obrador enviará una carta a Trump sobre migración e integración económica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que enviará una carta al estadounidense Donald Trump, luego de que el aspirante republicano a la Casa Blanca anunciara que de ganar las presidenciales terminará el muro en la frontera común para contener la migración.

«Le voy a enviar una carta, lo anuncio, a mi amigo Donald Trump porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá», dijo el mandatario en su habitual rueda de prensa matutina.

López Obrador señaló que le demostrará al magnate que «los migrantes no llevan droga a Estados Unidos» y que van a ese país a trabajar honradamente.

Añadió que en la carta le informará que la integración económica ayuda a ambos países (a través del acuerdo de libre comercio T-MEC) «y que no se resuelve nada con cerrar la frontera».

Al aceptar la candidatura republicana a las elecciones presidenciales, Trump dijo que de ganar pondrá fin «a la crisis de inmigración ilegal» cerrando la frontera.

«La invasión en nuestra frontera sur la vamos a detener y lo haremos rápido», apuntó.

Trump, quien ya gobernó Estados Unidos de 2017 a 2021, busca regresar al poder en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre próximo.

Al igual que en su anterior campaña presidencial, el magnate ha enfocado sus baterías en la migración indocumentada a Estados Unidos, a donde llegan decenas de miles de personas huyendo de la pobreza y la violencia en sus países.

Además, durante su gobierno, el magnate promovió la renegociación del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá al sostener que representaba una desventaja para su país.

Algo más de dos años coincidieron López Obrador, que asumió el poder en diciembre de 2018, y Trump, que lo abandonó en enero de 2021, en las presidencias de sus respectivos países.

En 2019, Trump amenazó con imponer aranceles a las mercancías de México si el gobierno de la nación latinoamericana no frenaba la ola migratoria hacia Estados Unidos.