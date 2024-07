Vagones de tren se descarrilan y chocan contra muro, derrumban los edificios de garaje

Cinco vagones de un tren de carga CSX descarrilaron y chocaron contra una pared que derrumbó cuatro edificios de garaje en Fredericksburg, Virginia, el sábado por la noche.

A partir del domingo por la mañana, dos de los vagones descarrilados fueron retirados y se espera que los tres restantes sean retirados al final del día, según un comunicado del jefe de bomberos de la ciudad de Fredericksburg, Michael Jones.

El Centro E-911 del Departamento de Policía de Fredericksburg recibió una llamada sobre el descarrilamiento en Cobblestone Square poco antes de las 9 p. m.

La policía dijo que cinco vagones del tren de carga CSX se salieron de las vías cerca de la estación Virginia Railway Express, lo que provocó el derrumbe de cuatro edificios de garajes en un complejo de apartamentos cercano en el vecindario de Cobblestone. Un garaje quedó “completamente destrozado”, según la declaración de Jones.

Dos vehículos y una motocicleta también resultaron dañados, dijo Jones.

No hubo heridos, dijo la policía , y el tren no tenía pasajeros a bordo. Los equipos realizaron una inspección en los ocho vagones del tren y confirmaron que no había fugas de materiales peligrosos, dijo Jones.

Un portavoz de CSX dijo que “la seguridad del personal de respuesta y de la comunidad circundante es nuestra máxima prioridad mientras trabajamos para recuperar los vagones descarrilados y restaurar completamente el área. La causa del incidente está bajo investigación”.