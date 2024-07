La retirada de Biden inyecta incertidumbre al mundo

La retirada de Joe Biden de la carrera presidencial estadounidense inyecta mayor incertidumbre al mundo en un momento en que los líderes occidentales están lidiando con guerras en Ucrania y Gaza, una China más asertiva en Asia y el ascenso de la extrema derecha en Europa.

Durante sus cinco décadas de carrera política , Biden desarrolló relaciones personales extensas con múltiples líderes extranjeros que ninguno de los posibles reemplazos en la fórmula demócrata puede igualar. Después de su anuncio, los mensajes de apoyo y gratitud por sus años de servicio llegaron de cerca y de lejos.

La magnitud de los desafíos en materia de política exterior que afronta el próximo presidente de Estados Unidos pone de manifiesto la importancia que tiene lo que ocurra en Washington para el resto del planeta. A continuación, analizamos algunos de ellos.

ISRAEL

Mientras la vicepresidenta Kamala Harris es considerada como un posible reemplazo de Biden , los israelíes se apresuraron el domingo a comprender qué significaría su candidatura para su país, mientras enfrenta un creciente aislamiento global por su campaña militar contra Hamas.

El diario israelí de izquierda Haaretz publicó un artículo que analizaba el historial de apoyo de Harris a Israel, señalando su reputación como la “policía mala” de Biden que ha amonestado enérgicamente a Israel por su ofensiva en Gaza. En los últimos meses, ha ido más allá que Biden al pedir un alto el fuego, denunciando la invasión israelí de Rafah y expresando su horror por el número de muertos civiles en Gaza.

“Con la marcha de Biden, Israel ha perdido quizás al último presidente sionista”, dijo Alon Pinkas, ex cónsul general israelí en Nueva York. “Un nuevo candidato demócrata cambiará la dinámica”.

La firme defensa de Biden a Israel desde el ataque de Hamás del 7 de octubre tiene sus raíces en su medio siglo de apoyo al país como senador, vicepresidente y luego presidente. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, agradeció a Biden por su «apoyo inquebrantable a Israel a lo largo de los años».

“Su firme apoyo, especialmente durante la guerra, ha sido invaluable”, escribió Gallant en la plataforma de redes sociales X.

El presidente israelí, Isaac Herzog, elogió a Biden como un “símbolo del vínculo inquebrantable entre nuestros dos pueblos” y un “verdadero aliado del pueblo judío”. No hubo reacción inmediata del primer ministro, Benjamin Netanyahu, un aliado del expresidente Donald Trump cuya historia de relaciones cordiales con Biden se ha visto tensa durante la guerra entre Israel y Hamás .

UCRANIA

Cualquier candidato demócrata probablemente continuaría con el legado de Biden de firme apoyo militar a Ucrania . Pero la frustración con la administración Biden ha crecido en Ucrania y Europa debido al lento ritmo de la ayuda estadounidense y las restricciones al uso de armas occidentales.

“La mayoría de los europeos se dan cuenta de que Ucrania va a ser cada vez más una carga para ellos”, dijo Sudha David-Wilp, directora de la oficina de Berlín del instituto de investigación German Marshall Fund. “Todos están tratando de prepararse para todos los posibles resultados”.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo en X que respetaba la “dura pero fuerte decisión” de Biden de abandonar la campaña, y agradeció a Biden por su ayuda “para evitar que (el presidente ruso Vladimir) Putin ocupe nuestro país”.

Trump ha prometido poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania en un día si es elegido, una perspectiva que ha generado temores en Ucrania de que se le permita a Rusia conservar el territorio que ocupa.

El candidato de Trump a vicepresidente, el senador de Ohio J.D. Vance, es uno de los opositores más abiertos del Congreso a la ayuda estadounidense a Ucrania y ha aumentado aún más las apuestas para Kiev.

Mientras tanto, Rusia desestimó la importancia de la carrera, insistiendo en que, sin importar lo que sucediera, Moscú seguiría adelante en Ucrania.

«Biden ha llegado a su fin», declaró en la aplicación de mensajería Telegram Dmitri Medvédev, vicejefe del Consejo de Seguridad de Rusia presidido por el presidente Vladimir Putin. «Los objetivos de la operación militar especial se lograrán», añadió, utilizando el término que utiliza el Kremlin para referirse a la guerra en Ucrania.

PORCELANA

En los últimos meses, tanto Biden como Trump han intentado mostrar a los votantes quién puede hacer frente mejor a la creciente fuerza militar y beligerancia de Pekín y proteger a las empresas y trabajadores estadounidenses de las importaciones chinas de bajo precio. Biden ha aumentado los aranceles a los vehículos eléctricos procedentes de China y Trump ha prometido aplicar aranceles del 60% a todos los productos chinos.

La doctrina de “Estados Unidos primero” de Trump exacerbó las tensiones con Pekín, pero las disputas con el rival geopolítico y coloso económico sobre guerras, comercio, tecnología y seguridad continuaron durante el mandato de Biden.

La reacción oficial de China a la carrera presidencial estadounidense ha sido cautelosa.

“Las elecciones estadounidenses son un asunto de política interna de Estados Unidos. No tengo comentarios al respecto”, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning.

La agencia de noticias oficial Xinhua trató la decisión de Biden como algo relativamente menor. El editor del periódico Global Times, dirigido por el partido, Hu Xijin, restó importancia al impacto de la retirada de Biden.

“Quienquiera que se convierta en el candidato presidencial del Partido Demócrata puede ser el mismo”, escribió en X.

IRÁN

Mientras los representantes de Irán en Medio Oriente están cada vez más enredados en la guerra entre Israel y Hamás, Estados Unidos se enfrenta a una región en desorden.

La semana pasada, los hutíes yemeníes, que cuentan con el respaldo de Irán, atacaron Tel Aviv por primera vez, lo que provocó ataques israelíes en represalia en el interior de Yemen, un país desgarrado por la guerra. Las tensiones latentes y los ataques transfronterizos entre el grupo militante Hezbolá del Líbano, respaldado por Irán, y el ejército israelí han suscitado temores de una conflagración regional generalizada.

Hamás, que también recibe apoyo de Irán, continúa luchando contra Israel incluso nueve meses después del inicio de una guerra que ha matado a 38.000 palestinos y desplazado a más del 80% de la población de Gaza.

Estados Unidos y sus aliados han acusado a Irán de ampliar su programa nuclear y enriquecer uranio a un nivel sin precedentes del 60%, cercano al necesario para fabricar armas.

En 2018, después de que el entonces presidente Trump se retirara del histórico acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales, Biden dijo que quería revertir la postura agresiva de su predecesor contra Irán. Pero el gobierno de Biden ha mantenido severas sanciones económicas contra Irán y ha supervisado intentos fallidos de renegociar el acuerdo.

La repentina muerte de Ebrahim Raisi —el protegido de línea dura del líder supremo— en un accidente de helicóptero catapultó a la presidencia de Irán a un nuevo reformista, lo que generó nuevas oportunidades y riesgos. Masoud Pezeshkian ha dicho que quiere ayudar a Irán a abrirse al mundo, pero ha mantenido un tono desafiante contra Estados Unidos.

EUROPA Y LA OTAN

Muchos europeos se alegraron de que Trump se fuera después de sus años de menosprecio hacia la Unión Europea y de socavar la OTAN. La actitud aparentemente desdeñosa de Trump hacia los aliados europeos en el debate presidencial del mes pasado no hizo nada para calmar esas preocupaciones.

Biden, por su parte, ha apoyado el mantenimiento de relaciones estrechas con los líderes del bloque.

Esa cercanía quedó en evidencia después de la decisión de Biden de retirarse de la contienda. El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó su elección como “probablemente la más difícil de su vida”. El recién nombrado primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que respetaba la “decisión de Biden basada en lo que cree que es lo mejor para el pueblo estadounidense”.

También hubo una efusión de afecto por parte del primer ministro irlandés, Simon Harris, quien calificó a Biden como un “orgulloso estadounidense con alma irlandesa”.

La cuestión de si la OTAN puede mantener su impulso para apoyar a Ucrania y controlar las ambiciones de otros estados autoritarios está en juego en estas elecciones presidenciales, dicen los analistas.

“No quieren ver a Donald Trump como presidente. Por eso hay bastante alivio, pero también bastante nerviosismo” por la decisión de Biden de abandonar la carrera, dijo Jeremy Shapiro, director de investigación del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “Como muchos en Estados Unidos, pero quizás más, están realmente bastante confundidos”.

MÉXICO

La estrecha relación entre México y Estados Unidos se ha visto marcada en los últimos años por desacuerdos en materia de comercio, energía y cambio climático. Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en 2018, ambos países han encontrado puntos en común en materia de migración: México ha dificultado que los migrantes crucen su país hacia la frontera estadounidense y Estados Unidos no ha presionado en otros temas.

La administración de López Obrador mantuvo esa política mientras Trump fue presidente y la continuó durante el mandato de Biden.

El viernes, el presidente de México llamó a Trump «un amigo» y dijo que le escribiría para advertirle que no se comprometa a cerrar la frontera o a culpar a los migrantes por traer drogas a Estados Unidos.

“Le voy a demostrar que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos”, dijo y agregó que “cerrar la frontera no resuelve nada y, de todas formas, no se puede hacer”.