Nuevo ataque de EEUU a presunta narcolancha mata a cuatro en el Caribe, según medios

Estados Unidos destruyó esta semana otra presunta embarcación con drogas en el Caribe, matando a las cuatro personas que iban a bordo, según medios estadounidenses que citan a un funcionario del Departamento de Defensa.

No está claro cuándo ocurrió el ataque: según CBS News fue el lunes, mientras que el New York Times lo sitúa el miércoles. Ambas versiones se basan en declaraciones de un funcionario del Pentágono.

Estados Unidos desplegó desde septiembre buques de guerra, aviones de caza y millas de soldados en el Caribe para estas operaciones contra el narcotráfico presuntamente provenientes de Venezuela y Colombia.

Ya son 21 las embarcaciones bombardeadas con saldo de al menos 80 muertos.

Esta campaña militar ha sido denunciada por la ONU y numerosos países. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló que hay «fuertes indicios» de ejecuciones «extrajudiciales».

Sin embargo, Estados Unidos tiene la intención de continuar con sus operaciones.

Un portaaviones estadounidense llegó el martes a la región, lo que marca un aumento considerable de los medios militares movilizados por Washington.

Venezuela activó ese mismo día nuevos ejercicios militares en todo el país para responder a lo que considera «amenazas imperiales» de Estados Unidos.