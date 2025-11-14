Seis estudiantes resultaron enfermos por consumir alimentos con drogas

Seis estudiantes de la escuela secundaria Kramer en el área de Anacostia de DC se enfermaron el miércoles por la tarde después de comer un alimento contaminado con drogas, según las autoridades.

El Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia Médica de DC acudió a la escuela, ubicada en la intersección de las calles 17 y Q en el sureste de la ciudad, poco antes de las 2 p. m., tras recibir un reporte de sobredosis. Al llegar, los paramédicos encontraron a seis estudiantes que manifestaron sentirse mal después de ingerir algo que uno de ellos había traído para compartir.

Los estudiantes acudieron a la enfermera de la escuela, quien llamó al 911.

Los paramédicos evaluaron a los seis estudiantes y trasladaron a uno a un hospital para una evaluación más exhaustiva. Dicho estudiante ya ha sido dado de alta.

El departamento no especificó qué sustancia consumieron los estudiantes.

En una carta dirigida a los padres, la directora Katreena Shelby dijo: “Un estudiante llevó a la escuela un alimento que contenía una sustancia controlada y lo compartió con varios compañeros de clase”.

Según Shelby, la escuela afirmó que continúa investigando el asunto para “garantizar la respuesta disciplinaria adecuada”.

La policía aún no ha presentado cargos.