Nueva demanda millonaria de Trump contra el New York Times por difamación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a presentar una demanda por difamación contra el diario The New York Times por 15.000 millones de dólares, un mes después de que una acción similar fuera desestimada por un juez.

Trump intensificó su hostilidad hacia los medios de comunicación desde que regresó a la Casa Blanca, a través de demandas millonarias y restringiendo el acceso a sus ruedas de prensa.

«Esta acción legal se refiere a numerosas declaraciones difamatorias, falsas y malintencionadas sobre el presidente Trump realizadas por las personas demandadas por dos artículos y un libro», indica la demanda presentada el jueves, a la que tuvo acceso la AFP.

En septiembre, el juez federal de Florida, Steven Merryday, desestimó una primera demanda contra el New York Times por su estilo inapropiado, los elogios a Trump y su excesiva extensión de 85 páginas. El magistrado dio 28 días de plazo para presentarla de nuevo.

La nueva querella es contra The New York Times, tres de sus periodistas y la editorial Penguin Random House, que publicó un libro del diario sobre la fortuna de Trump.

«Las declaraciones en cuestión difaman y menosprecian erróneamente la reputación profesional arduamente ganada del presidente Trump, que él construyó meticulosamente durante décadas antes de entrar a la Casa Blanca», afirma la demanda.

En julio, Trump exigió al magnate Rupert Murdoch y al diario The Wall Street Journal por unos 10.000 millones de dólares después de que el medio revelara la existencia de un libro y de una supuesta carta que el mandatario envió al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Ese mismo mes, el grupo Paramount acordó pagar 16 millones de dólares al presidente por una cobertura que hizo el programa «60 Minutos» del canal CBS News.

Trump acusó al programa de manipular una entrevista a la candidata republicana Kamala Harris, entonces su rival en las elecciones, para favorecerla.